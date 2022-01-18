Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности в ряде случаев

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий оригинальное написание имен и фамилий в документах удостоверения личности на основе латинского алфавита.

82 члена сейма проголосовали «за», три депутата воздержались. Правовой акт вступит в силу после его подписания президентом Литвы Гитанасом Науседой.

В законе закрепляется, что имя и фамилия гражданина Литвы в документах могут быть написаны буквами латинского алфавита без диакритических знаков в случае, если гражданин выбирает нелитовскую фамилию супруга.

Такое написание будет возможно и в том случае, если имя его родителей или одного из родителей было внесено в источник документа нелитовскими буквами, а также если он, родители, дедушки и бабушки, предки имели или имеют гражданство другого государства, а имя и фамилия их были вписаны нелитовскими буквами в источник документа.

Еще один вариант — разрешается оригинальное написание личных имен в документах, если гражданин получает свое имя в иностранном государстве, в котором проживает, и они записаны этими символами в источнике документа.

Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей предлагали разрешить и диакритические знаки вместе с буквами латинского алфавита, однако это предложение не получило необходимой поддержки.

Правящие в принципе поддерживают узаконение диакритических знаков, однако отмечают, что это – вопрос дальнейших дискуссии, поскольку для этих изменений следует согласовать информационные системы, выделить дополнительные средства из бюджета.

Ранее в ходе обсуждения Сейм отклонил альтернативный вариант, предложенный некоторыми членами Сейма, о том, чтобы имена детей гражданина Литвы, вступившего в брак с иностранцем, и детей таких супругов переписывались литовскими буквами. В соответствии с этим проектом исходное написание было бы разрешено на первой странице раздела других записей паспорта или на другой стороне карты удостоверения личности.

Дебаты о легализации оригинального написания личных имен в документах ведутся в Литве уже несколько десятилетий, и законопроекты несколько раз вносились в парламент, но для их принятия не хватало голосов.

Одни политики предлагают разрешить использование латинских букв на главной странице личных документов для обеспечения права лица на свою фамилию, другие утверждают, что это подорвет статус государственного литовского языка и предлагают писать латинский вариант имени только на второй странице документа.

До сих пор иностранцы и их супруги, желающие видеть в паспортах и ​​удостоверениях личности оригинальные имена, всегда вынуждены отстаивать эту позицию в судах, которые до сих пор выносили решения в их пользу.

Литовские поляки также ищут возможность писать свои имена оригинальными буквами, и этот вопрос постоянно поднимается во время двусторонних встреч литовских и польских политиков.

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