Изменился размер налога на регистрацию автомобилей

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Департамент статистики Литвы представил индекс цен, в связи с этим меняется размер налога на регистрацию автомобилей, говорится в сообщении «Регитры».

Цены меняются в пределах 10%. Новые тарифы применяются уже с 10 января. В законе о налоге на регистрацию автомобилей указано, что размер налога индексируется ежегодно. Это делают в конце календарного года, применяя коэффициент индексации. Он зависит от индекса потребительских цен, который представляет Департамент статистики.

В 2022 году размер налога увеличится от 1,46 до 58,32 евро. Точный размер зависит от выбросов CO2 и вида горючего. Например, если выбросы CO2 бензинового авто составляют 141 г/км, то размер налога составит 30 евро. После того, как применяется индекс потребительских цен — 1,108, налог составляет 33,24 евро, т.е. налог будет на 3,24 евро больше. Подробную таблицу с обновленными размерами налога можно найти на веб-сайте www.regitra.lt.

Напомним, что платить налог на регистрацию надо только с легковых автомобилей, если выбросы CO2 превышают 130 г/км. Его платят при первой регистрации авто, т.е. при регистрации нового автомобиля или привезенного из-за границы. Кроме того, налог надо платить каждый раз при смене владельца авто.