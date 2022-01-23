Ради популярности в интернете

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Ввиду развития социальных сетей многие хотят быть в центре внимания и набирать сотни одобрительных «лайков».

Знаете ли вы, что ваш ребенок делает в интернете? Многие родители детей младших классов и подростков считают, что их чада не видели изображений порнографического содержания, не говоря уже о том, чтобы делиться такими изображениями.

Факты могут шокировать. В Вильнюсском округе в прошлом году было начато 43 досудебных расследования по статье о детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.

Вышеупомянутые досудебные расследования были инициированы в связи с тем, что дети (обычно 10-12 лет, реже пяти-десяти лет, более половины — мальчики) заходили на различные сайты (в основном TikTok, реже Instagram и Youtube) и загружали собственные интимные фото или видео, которые эксперты на досудебном следствии сочли порнографическими. Основные причины – увеличение количества лайков на аккаунте и улучшение рейтинга.

Некоторые дети заявляли, что им «было любопытно», «сейчас это модно», «все так делают» или «хотели попробовать, но не смогли удалить».

Если бы аккаунт в сети не был заблокирован или сотрудники полиции не постучали в дверь с ордером на обыск, родители никогда бы не узнали…

«На досудебном следствии при общении с «распространителями» порнографического контента создавалось впечатление, что дети даже не догадывались о том, что такие действия запрещены, а им только «было немного стыдно» перед родителями. Для их родителей такое поведение детей стало настоящим шоком. Хотя досудебные следствия во всех случаях были прекращены в связи с малолетним возрастом преступников, что освобождает их от уголовной ответственности, такие действия могли иметь травмирующие последствия для всей остальной жизни ребенка и семьи», — отмечено в сообщении полиции.

Правоохранители призвали родителей активно интересоваться, чем занимаются их дети в сети, находить время для общения с ними и узнавать об их интересах. Также полиция советует помочь ребенку различать, что можно публиковать в интернете, а что нет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ