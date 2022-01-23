Коррупция в здравоохранении

Фото BNS/Валдас Копустас

Несмотря на то что достаточно развито антикоррупционное законодательство, а также политико-правовая практика его применения, тем не менее многочисленные коррупционные скандалы в сфере здравоохранения свидетельствуют о том, что полностью нейтрализовать данное явление не удается.

Расследование о взяточничестве

Служба специальных расследований (ССР) Литвы сообщила на минувшей неделе, что начато расследование по подозрению во взяточничестве в Вильнюсской городской клинической больнице, сообщает BNS.

В расследовании ССР и Вильнюсской окружной прокуратуры подозрения предъявлены пятерым лицам: директору больницы Наримантасу Маркявичюсу и четверым врачам.

Данное досудебное расследование было начато после получения информации от пациента о возможном вымогании взятки.

Собранные в ходе расследования данные позволяют обоснованно полагать, что врачи Вильнюсской городской клинической больницы требовали и принимали у пациентов взятки за оказание медицинских услуг, проведение операций. Суммы взяток могли составлять от 100 до 400 евро за услугу.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения — подписка о невыезде и обязательство не общаться с определенными лицами.

Как сообщила Вильнюсская мэрия, Наримантас Маркявичюс накануне расследования подал прошение об увольнении по собственному желанию. Оно удовлетворено, новый руководитель будет назначен на конкурсной основе.

Инвалидность за взятку

В Литве бывшую сотрудницу Службы оценки инвалидности и нетрудоспособности признали виновной в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что бывшая заместитель начальника Утянского территориального отдела Службы оценки трудоспособности и инвалидности брала взятки и фальсифицировала документы, исполняя обязанности руководителя подразделения. Она установила уровень трудоспособности лиц, обратившихся в учреждение, ниже объективного и незаконно определила особую потребность в постоянном уходе.

Дело рассматривалось в упрощенном порядке. Суд учел, что обвиняемая признала свою вину, раскаялась в преступлении и предстала перед судом впервые. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 90 дней. В связи со смягчающими обстоятельствами максимальный срок был сокращен на одну треть, а приговор отсрочен на девять месяцев. Также осужденная обязалась возместить государственным учреждениям имущественный ущерб на сумму более 3000 евро.

Фальсификация записей о прививках

В Литве ведется расследование по поводу возможной фальсификации записей о прививках, сообщает полиция Литвы.

Правоохранители после обысков и других процессуальных действий выдвинули обвинения в отношении пяти человек. Их подозревают в подделке документов и злоупотреблениях при вакцинации против коронавирусной инфекции. Двое из них являются работниками одного медицинского учреждения в Вилкавишкисе. Их подозревают в деятельности в составе группы сообщников и в корыстных целях.

Досудебное расследование ведут сотрудники отдела по расследованию организованных преступлений криминальной полиции Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда.

Как предполагает следствие, три женщины, не желавшие вакцинироваться, но хотевшие получить фиктивные записи в системе электронного здравоохранения и «паспорта возможностей», возможно, собрали необходимые личные данные и деньги — по 300 евро за человека, передав их посреднику.

Позже данные, а также часть взятки передавали врачу одного из медучреждений. Сотрудница этого учреждения незаконно вносила информацию в базу данных электронного здравоохранения. Предварительные данные досудебного расследования показывают, что в таких случаях указывалась вакцинация препаратом Johnson & Johnson против COVID-19.

По данным полиции, известно, что не менее 40 человек могли получить таким образом фиктивные «паспорта возможностей».

В рамках досудебного расследования проведено восемь обысков в разных местах. Правоохранители нашли документы по черной бухгалтерии, записи с анкетными данными и около 15 тысяч евро. Происхождение этих денег установят в ходе дальнейшего расследования. С подозреваемых взяли подписки о невыезде.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ