Убытки транспортного бизнеса

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Из-за продовольственного эмбарго, которое ввел Минск, убытки литовских перевозчиков могут составить миллионы евро в год. Об этом сообщает Литовская ассоциация автоперевозчиков (Linava).

С 1 января из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии нельзя будет ввозить в Белоруссию ряд товаров. Запрет, в частности, касается ввоза живых свиней, мяса некоторых видов животных и птицы, молока и молочных продуктов, овощей, орехов и фруктов, животных и птичьих жиров, животных масел, колбасных изделий, кондитерских изделий, соли.

По словам генерального секретаря Linava Зенонаса Буйвидаса, эти ограничения вызывают большую тревогу у транспортного бизнеса, особенно в связи с реэкспортом продуктов питания в Беларусь из других стран ЕС. Убытки перевозчики могут понести при расторжении договоров перевозки продуктов питания с поставщиками продуктов питания из Литвы и ЕС.

«Проведенные расчеты показывают, что наибольшие убытки из-за реэкспорта товаров могут понести перевозчики в нашей стране, если транспортные компании потеряют заказы на перевозку в Белоруссию ограниченных продуктов питания. Другими словами, если прервется часть цепочек поставок. Если рассматривать только экспорт продовольственных товаров нашей страны в эту страну, то потери не должны быть такими большими, как в случае реэкспорта. Общие потери по экспорту и реэкспорту могут составить почти 104 миллиона евро», – отметил в пресс-релизе руководитель ассоциации З. Буйвидас.

Расчеты показывают, что потери из-за ограничений на экспорт продуктов питания литовского происхождения в Беларусь в течение всего года могут составить 13 млн евро. Убытки при прекращении реэкспорта продуктов питания в Беларусь составят 91 млн евро в год. Литва в основном экспортирует в Беларусь пластмассовые изделия, железо и сталь, бумагу и бумажные изделия, различное оборудование и детали, различные красители, краски и лаки.

Не следует исключать и сценарий, что часть европейских продуктов питания, не подпадающих под российские санкции, может быть экспортирована на белорусский рынок бизнесом этой страны.