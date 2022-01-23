Дополнительная помощь

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литве усиливается военный потенциал НАТО – в страну будут присланы четыре дополнительных истребителя, военный фрегат, сообщило Министерство обороны Литвы.

На прошлой неделе парламент Дании принял решение прислать в Литву четыре дополнительных истребителя F-16 и дислоцировать в Балтийском море военный фрегат HDMS Peter Willemoe с командой из 160 человек.

Истребители датских Королевских воздушных вооруженных сил с конца января присоединятся к миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии.

Такое решение было принято с учетом растущего напряжения у границ с Украиной и для усиления безопасности восточных союзников НАТО – Литвы, Латвии и Эстонии.

С ноября прошлого года миссией НАТО руководят польские вооруженные силы с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ