Дистанционка и шум от ремонтов: можно ли изменить правила на время пандемии?

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Одни учатся и работают на удалёнке, другие — используют время простоя для ремонта квартиры. Первым существовать в таких условиях бывает нелегко.

Наша читательница обратилась в редакцию с вопросом: можно ли изменить порядок проведении строительных работ в жилых домах?

Напоминаем, что выполнять шумные строительные работы или быть источником другого шума в жилой зоне, разрешается с 7.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни, а на вопрос читательницы мы попросили ответить директора администрации Висагинского самоуправления Виргиниюса Букаускаса.