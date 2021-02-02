Дистанционка и шум от ремонтов: можно ли изменить правила на время пандемии?

Одни учатся и работают на удалёнке, другие — используют время простоя для ремонта квартиры. Первым существовать в таких условиях бывает нелегко.
Наша читательница обратилась в редакцию с вопросом: можно ли изменить порядок проведении строительных работ в жилых домах?
Напоминаем, что выполнять шумные строительные работы или быть источником другого шума в жилой зоне, разрешается с 7.00 до 19.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни, а на вопрос читательницы мы попросили ответить директора администрации Висагинского самоуправления Виргиниюса Букаускаса.
Он пояснил, что изданные самоуправлением правила о шумах приняты на основе Закона об управлении шумом и других республиканских законодательных актов, поэтому у самоуправления нет оснований на время пандемии менять порядок управления шумами.
«Законом определено, какие зоны могут быть отнесены к «зонам тишины». Но невозможно же весь город объявить «зоной тишины», — сказал В. Букаусас и посоветовал «отнестись к решению проблемы по-добрососедски».
«Нужно договариваться, чтобы, например, шумные работы не выполнять в первой половине дня, когда у детей идут занятия в школах, или обговаривать условия в каждом конкретном случае», — предлагает директор администрации.
Что ж, наверное, иного пути и нет — только компромисс с соседями!news.tts.lt