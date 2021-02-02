С. Крепшта: весной еженедельно будут поступать несколько сотен тысяч вакцин

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Количество вакцин от COVID-19 увеличится уже в феврале, а в марте и апреле еженедельно в Литву будут поступать несколько сотен тысяч вакцин, заявил советник президента Литвы Симона Крепшта.

«Количество вакцин увеличится в феврале, но очевидно, что 50 тыс. новых вакцин AstraZeneca, которые начнут прибывать во вторую половину феврале, и это будет означать в последние недели февраля у нас будет в два раза больше вакцин, чем мы получали в среднем еженедельно в январе», – сказал С. Крепшта в интервью радиостанции Ziniu radijas.

С. Крепшта сказал, что реально, что во второй половине января будут такие дни, когда за день будут прививать по 10 тыс. и более человек в сутки. По его словам, в марте одних лишь вакцин AstraZeneca должно увеличиться до 200 тыс., также увеличится количество доз вакцины BioNTech и Pfizer.