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TOP,Новости,Образование

Для дистанционного обучения Минобразования купит и арендует 35 тыс. компьютеров

Фото pixabay.com

В рамках подготовки к возможному дистанционному обучению Министерство образования, науки и спорта планирует покупку и аренду 35 тыс. компьютеров.

В пресс-релизе министерства сообщается, что 5 тыс. компьютеров будет закуплено, а еще 30 тыс. — арендовано.

Всего на приобретение компьютерной техники будет выделено 9,2 млн евро. В пакет услуг будет включен и интернет.

Министерство также просит помощи у всех, кто может подарить или одолжить компьютеры школам.

«Мы провели анализ рынка. Такого огромного количества компьютеров — несколько десятков тысяч — в настоящее время в Литве не достанем, завоз займет несколько месяцев. Поэтому мы обращаемся к коммерческим предприятиям с просьбой дать нам в аренду компьютеры, планшеты», — сказал министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс. 

По утверждению министерства в Литве каждый десятый ученик — из семей, пользующихся социальной поддержкой, всего — более 30 тыс. детей. Закупленные компьютеры будут распределены самоуправлениям по числу проживающих на его территории учеников из социально уязвимых семей, чтобы всем ученикам был обеспечен доступ к дистанционному обучению.  

Министр также добавил, что обратился за помощью в закупках к специалистам Службы конкурсных закупок и Службы специальных расследований (ССР). 

«Хотим, чтобы была обеспечена полная прозрачность закупок», — заявил министр. 

Образовательные учреждения готовятся начать дистанционное обучение с 30 марта. 

В общеобразовательных школах обучаются более 300 тыс. учеников. 

Из-за коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин, образовательный процесс остановлен до 30 марта, на этот период объявлены школьные каникулы. 

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