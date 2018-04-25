Продлевается транзит через Литву для иностранцев, возвращающих домой

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В воскресенье правительство будет решать вопрос о продлении периода транзита через Литву для иностранцев.

Как сообщил Кабмин, в воскресенье планируется продлить транзитный период для граждан других стран, возвращающихся домой через Литву, до 24 марта.

«До этого времени разрешается транзит через Литовскую Республику лиц, возвращающихся в государства своего места жительства. Он должен осуществляться без остановок, не являющихся необходимыми», – говорится в сообщении.

После этого периода до конца карантина транзит иностранцев через Литву возможен только в поездах, идущих без остановок, за исключением необходимых, включая и международные дипломатические, консульские случаи.

О том, что транзитный период должен быть продлен, сообщил в интервью BNS в пятницу и президент Гитанас Науседа. Согласно нынешнему постановлению, этот коридор закроется в понедельник.

По словам президента, этот вопрос в пятницу обсуждался с премьером.

С введением в Литве карантина в понедельник до 30 марта гражданам Литвы, за редким исключением (если работают за границей), запрещается выезжать из страны, в Литву запрещается въезжать основной массе иностранцев.

Жителям зарубежных государств предоставляет трехсуточный «гуманитарный коридор», по которому они могут пересечь Литву по дороге домой.