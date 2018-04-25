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TOP,Новости,Общество,Приграничье

Продлевается транзит через Литву для иностранцев, возвращающих домой

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В воскресенье правительство будет решать вопрос о продлении периода транзита через Литву для иностранцев.

Как сообщил Кабмин, в воскресенье планируется продлить транзитный период для граждан других стран, возвращающихся домой через Литву, до 24 марта. 

«До этого времени разрешается транзит через Литовскую Республику лиц, возвращающихся в государства своего места жительства. Он должен осуществляться без остановок, не являющихся необходимыми», – говорится в сообщении. 

После этого периода до конца карантина транзит иностранцев через Литву возможен только в поездах, идущих без остановок, за исключением необходимых, включая и международные дипломатические, консульские случаи. 

О том, что транзитный период должен быть продлен, сообщил в интервью  BNS в пятницу и президент Гитанас Науседа. Согласно нынешнему постановлению, этот коридор закроется в понедельник. 

По словам президента, этот вопрос в пятницу обсуждался с премьером. 

С введением в Литве карантина в понедельник до 30 марта гражданам Литвы, за редким исключением (если работают за границей), запрещается выезжать из страны, в Литву запрещается въезжать основной массе иностранцев. 

Жителям зарубежных государств предоставляет трехсуточный «гуманитарный коридор», по которому они могут пересечь Литву по дороге домой. 

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