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Для газопровода GIPL планировалось приобретение компонентов из России

Фото lrv.lt

Литовская компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, собиралась приобрести компоненты у российской компании ChelPipe Group, поддерживающей военную инфраструктуру Рооссии, сообщает LRT. 

Литовское газопередающее предприятие Amber Grid утверждает, что узнало о такой сделке недавно. Министр энергетики говорит, что заключить договор с российскими производителями разрешено не будет. Alvora аргументирует, что в предварительные планы сотрудничества с итальянской компанией внесла коррективы эпидемия коронавируса. 

LRT сообщает, что подрядчик в апреле подписал договор с зарегистрированной в швейцарии компанией Global Pipe Trade, которая принадлежит российскому концерну ChelPipe Group. В мае Global Pipe Trade сменила название на ChelPipe International.

В соответствии со сделкой, с российского завода в Челябинске предполагалось купить колена и тройники. 

Компания Global Pipe Trade в 2016 году поставляла Alvora продукцию про прокладен газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Гендиректор Alvora Томас Шидлаускас говорит, что компания использует оборудование челябинского завода и в других проектах, не только в Литве. 

В Литве действует специальный закон, который регулирует, чтобы связанные со стратегическими объектами сделки соответствовали интересам национальной безопасности. 

Глава Amber Grid Нямунас Бикнюс в конце мая сказал, что не располагает никакой информацией о том, что Alvora могла приобрести продукцию у предприятий, имеющих какие-либо связи с Россией. Предприятие указало, что стоимость этих элементов составляет 0,2% от всей стоимости проекта (около 150 тыс. евро). 

По словам гендиректора Alvora, компания собиралась покупать колена и тройники у итальянского производителя Allied International S.r.l, однако планам помешал коронавирус — в Италии была остановлена работа всех заводов. 

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что узнал об этой сделке Alvora с российским концерном в конце мая. По словам министра, эту сделку Amber Grid не одобрит.

Председатель совета директоров и акционер ChelPipe Group — один из богатейших предпринимателей России, миллиардер Андрей Коморов. 

В 2012 году компания подписала с Министерством обороны России соглашение о военной программе, по которой оказывалась поддержка военным подразделениям Свердловской области — были отремонтированы казармы, оборудован современный спортзал. 

ChelPipe Group также является поставщиком резонансного газопровода Nord Stream 2 «Северный поток 2» между Россией и Германией. 

Договор с Alvora стоимостью почти 80 млн евро (без НДС) подписан в декабре прошлого года. Построить перемычку планируется до конца 2021 года. 

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