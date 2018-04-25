Коронакризис – время для рывка?

Фото www.swedbank.lt

Нынешний кризис Литва, как и другие страны Балтии и Северной Европы, встретила гораздо более сильной, более сбалансированной и лучше подготовленной к тому, чтобы противостоять краткосрочным экономическим трудностям. Однако не все страны воспользуются уникальной возможностью выйти из этого кризиса окрепшими и разрешив свои давние структурные проблемы.

Давайте не будем упускать хорошие возможности, предоставляемые серьезным кризисом. Так после Второй мировой войны говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, одновременно предпринимая усилия по созданию Организации Объединенных Наций для содействия обеспечению мира и безопасности в международном масштабе. То же самое можно сказать и об этом кризисе: экономический шок, который он вызвал, был велик, но он также предоставляет значительные возможности для того, чтобы стать сильнее, создать более конкурентоспособную, динамичную и устойчивую экономику, а также более здравомыслящее и гармоничное общество.

В последнем обзоре бизнеса стран Балтии и Северной Европы, проведенном Swedbank, освещаются макроэкономические, социальные, экологические и управленческие показатели того, что страны нашего региона гораздо лучше подготовлены к кризису, чем в 2008 году, и лучше, чем многие страны Западной Европы. Литва характеризуется рекордно высоким профицитом внешней торговли, сбалансированными государственными финансами, низким частным и государственным долгом, низкой инфляцией и стабильным финансовым сектором.

К сожалению, страны Северной Европы все еще сильно отстают в плане экологической, социальной интеграции и эффективности государственного управления. Сбалансированность экономики позволяет нам ожидать более мягких последствий глобальной пандемии и карантина. Тем временем выявленные недостатки указывают на нерешенные давние проблемы и на то, какие структурные реформы необходимо осуществить, чтобы выйти из кризиса не ослабленными, а окрепшими.

Благодаря сбалансированной экономике и членству в еврозоне в настоящее время у Литвы есть возможность брать кредиты очень дешево, а на внутреннем рынке в течение нескольких лет она может брать кредиты даже с отрицательными процентными ставками. Кроме того, вполне вероятно, что в ближайшее время Европейскому совету придется утвердить финансовый план в 500 млрд, который предоставит финансовую помощь странам, пострадавшим от кризиса, не только в форме кредитов, но и в форме невозвратных дотаций.

Однако, по мнению экономистов Swedbank, долг Литвы в этом году может увеличиться более чем на 4 миллиарда евро. Поэтому, даже не выплачивая высокие проценты, не следует забывать, что каждый потраченный евро имеет альтернативную стоимость — его можно использовать лучше или хуже. Пришло время подумать не только о том, как смягчить последствия кризиса Covid-19 в этом году, но и о том, как решить давние проблемы и создать потенциал для долгосрочного роста.

К сожалению, большая часть денег в настоящее время тратится исключительно на спасение и смягчение последствий без оглядки на то, как мы будем жить в дальнейшем. Например, временно более высокие социальные пособия или временное сокращение подоходного налога и увеличение необлагаемого размера увеличат потребление как за счет увеличения покупательной способности населения, так и за счет повышения их ожиданий. Однако это послужит лишь временным стимулом, который, в свою очередь, подтолкнет к созданию рабочих мест в секторах, ориентированных на внутренний рынок, но не станет залогом устойчивого процветания.

Правда, временное снижение ставки подоходного налога до 15% по истечении срока действия «скидки» приведет к переосмыслению того, почему наемные работники платят более высокую ставку подоходного налога, чем жители, трудящиеся на основании другой юридической основы, но получающие доходы того же происхождения. Это было бы хорошей возможностью реформировать налоговую систему для населения и, возможно, обеспечить, чтобы налоговая нагрузка на работников не увеличивалась после кризиса.

Инвестиции в государственный сектор Литвы за последнее десятилетие составили около 3,5% ВВП в год. Это самый низкий показатель среди стран Северной Европы и Балтии и почти в два раза ниже, чем в государственном секторе Эстонии. Поэтому следует приветствовать новый план Министерства финансов по долгосрочным инвестициям для стимуляции экономики, который предусматривает выделение дополнительных 1,8 миллиарда евро.

Тем не менее, при разработке и применении мер стимулирования стоит помнить не только о сиюминутной эффективности, но и о перспективах. Замененная труба и оштукатуренная стена в нефункционирующем здании повысят ВВП в этом году, но больше никак не повлияют на потенциал экономического роста и благосостояние в следующем году.

Да, этот долгосрочный инвестиционный план предусматривает значительную долю финансирования развития человеческого капитала или оцифровки экономики. К сожалению, опыт как Литвы, так и других стран показывает, что «развитие человеческого капитала» может сопровождаться тренингами, мероприятиями или даже развлечениями, которые могут доставлять радость, но не создают долгосрочных выгод для предполагаемого ученика или государства. Этот кризис выявил недостатки в системе образования, неподготовленность к дистанционному преподаванию и комбинированному обучению.

Следует помнить, что, согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития, способности четверти литовских студентов не достигают минимального уровня. Выделяемые огромные финансовые ресурсы также должны быть направлены, например, на преобразование полупустых школ в центры занятости, досуга, спорта или культуры, перераспределить учеников в школы, которые находятся немного дальше, но более эффективные и успешные.

Эта пандемия, возможно, отступила и в ближайшем будущем не повторится, но покупка большого количества респираторов и других защитных средств не означает, что система здравоохранения уже хорошо подготовлена ​​для удовлетворения потребностей граждан развитого государства. Ряд услуг по диагностике, консультированию и выбору лечения может также предоставляться дистанционно с использованием цифровых технологий, что позволит решить некоторые проблемы переполненных городских учреждений здравоохранения.

Кроме того, многие не сомневаются в том, что частный капитал эффективнее выявляет сферы с наибольшим неиспользованным потенциалом и наибольшим потенциалом для финансовой и социальной отдачи в будущем. Таким образом, гарантии по кредитам не должны быть похоронены вместе со всеми мерами экономического стимулирования.

Наблюдая за мировыми тенденциями деглобализации, сокращения цепочки поставок и восстановления производства, следует рассмотреть вопрос о том, какие налоговые льготы или другие меры могут повысить привлекательность Литвы в этой борьбе за инвестиции, которые создают потенциал долгосрочного роста и новые высокооплачиваемые рабочие места.

Необычный кризис, обнаженные проблемы и огромные финансовые ресурсы дают возможность, если не обязательство, подумать о долгосрочной стратегии и уникальности государства. Чем еще мы хотим и можем ли прославиться в мире? Может быть, мы можем стать современным центром отдыха, лечения, здравоохранения? Может быть, превратить все государство в свободную экономическую зону?

Этот кризис не должен стать упущенной возможностью. Финансовые ресурсы должны быть направлены не только на краткосрочное стимулирование спроса, которое исчезнет в конце года, но и на решение застарелых социальных и структурных проблем, преобразование экономики и повышение потенциала ее долгосрочного роста.

Д-р Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист банка Swedbank