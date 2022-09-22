Для получения убежища в Литве один лишь призыв в российскую армию недостаточен – министр

По его словам, лица ищущих убежища, также должны показать, что их преследуют.

«То, что мы видим на улицах главных городов России, например, Санкт-Петербурга, сейчас, когда арестовывают сотни или тысячи людей, видимо, если бы кто-то из них бежал от преследования, появились бы причины», — сказал министр.

Однако он добавил, что сейчас «не много увидишь» россиян, спасающихся бегством от мобилизации на границе с Литвой.

«Вы можете увидеть их на других границах, где у граждан России был более свободный въезд или безвизовый режим. Это Турция, Грузия, там очереди, желание въехать», — сказал Анушаускас.

По его словам, больше всего протестов в России проходит в крупных городах, но акции направлены не против войны, а против обмана Кремля.

«Они возмущены мобилизацией и обманом, потому что им сказали, что ее не будет. (…) Пока я бы сказал, что протеста против агрессии пока нет», — сказал министр.

Президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране. По его словам, призыв распространяется на резервистов, в первую очередь со стажем. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.

В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования, на следующей неделе будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

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