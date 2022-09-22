Премьер Литвы: спасение россиян от мобилизации — не обязанность соседних стран

Соседние государства не обязаны спасать россиян от объявленной Кремлем частичной мобилизации в стране, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
Так она прокомментировала позицию Литвы относительно возможного увеличения потока российских граждан на литовской границе.
«Вероятно, спасать всех российских граждан от мобилизации это не обязанность Литы, или других соседних стран», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.
По ее словам, решения как о гуманитарной визе, так и о предоставлении убежища должны приниматься в индивидуальном порядке с учетом угроз, с которыми конкретные лица сталкиваются.
«Я бы не поняла такой ситуации, когда мы пускаем людей в Литву по гуманитарным соображениям только потому, что война для них была окей, когда ты видел ее по телевизору, сидя на диване, но стало уже не окей, когда твое правительство и твой Шойгу призвали тебя в армию и предложили поучаствовать в войне посредством собственного физического тела», — сказала Шимоните.
По ее словам, война Кремля в Украине началась в 2014 году, и у граждан России было «время определиться, какова их позиция».
Президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране. По его словам, призыв распространяется на резервистов, в первую очередь со стажем. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.
В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования, на следующей неделе будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.
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