Премьер Литвы: спасение россиян от мобилизации — не обязанность соседних стран

«Вероятно, спасать всех российских граждан от мобилизации это не обязанность Литы, или других соседних стран», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.

По ее словам, решения как о гуманитарной визе, так и о предоставлении убежища должны приниматься в индивидуальном порядке с учетом угроз, с которыми конкретные лица сталкиваются.

«Я бы не поняла такой ситуации, когда мы пускаем людей в Литву по гуманитарным соображениям только потому, что война для них была окей, когда ты видел ее по телевизору, сидя на диване, но стало уже не окей, когда твое правительство и твой Шойгу призвали тебя в армию и предложили поучаствовать в войне посредством собственного физического тела», — сказала Шимоните.

По ее словам, война Кремля в Украине началась в 2014 году, и у граждан России было «время определиться, какова их позиция».

Президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране. По его словам, призыв распространяется на резервистов, в первую очередь со стажем. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.

В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности Сил быстрого реагирования, на следующей неделе будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

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