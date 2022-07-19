Для развития ветроустановок на Балтике начинаются гидрометеорологические исследования

Агентство утверждает, что результаты этих измерений критически важны для разработчиков морских парков при выборе моделей турбин соответствующей мощности, оценке их генерирующей мощности и срока службы в морской среде.

Eolos проводила такие измерения в различных морских ветровых проектах во Франции, Великобритании, Польше, Италии и Бельгии.

Министерство энергетики планирует провести первый аукцион ветряной электростанции на Балтийском море в 2023 году, а выбрать победителя — в начале 2024 года. Планируется, что парк начнет работать примерно в 2030 году, его мощность составит 700 мегаватт.

В Литве пока нет морских ветряных электростанций.

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