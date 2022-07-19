Для развития ветроустановок на Балтике начинаются гидрометеорологические исследования

Плавучие станции для измерения гидрометеорологических параметров во вторник будут поставлены на якорь в Балтийском море. Собранные ими данные будут чрезвычайно важны для развития будущей первой ветряной электростанции в Литве, сообщает Литовское энергетическое агентство.
Оборудование, доставленное и установленное испанской компанией Eolos Floating Lidar Solutions, в течение одного года будет предоставлять данные о скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, температуре и относительной влажности воздуха, пиковом периоде волнового спектра, максимальной высоте волны, силе и направлении течения, уровне воды.
Агентство утверждает, что результаты этих измерений критически важны для разработчиков морских парков при выборе моделей турбин соответствующей мощности, оценке их генерирующей мощности и срока службы в морской среде.
Eolos проводила такие измерения в различных морских ветровых проектах во Франции, Великобритании, Польше, Италии и Бельгии.
Министерство энергетики планирует провести первый аукцион ветряной электростанции на Балтийском море в 2023 году, а выбрать победителя — в начале 2024 года. Планируется, что парк начнет работать примерно в 2030 году, его мощность составит 700 мегаватт.
В Литве пока нет морских ветряных электростанций.
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