Литва и Оман будут стремиться к более тесному сотрудничеству, говорит Ландсбергис

«Оман, который еще называют Швейцарией Персидского залива, не только помогает урегулировать возникшие кризисы и выступает посредником в случаях конфликтов, но и способен сплачивать региональных партнеров во имя общих целей. Интеграция стран Персидского залива и их стабильность также в интересах Евросоюза – мы хотим сотрудничать с этими странами в сферах экономики, человеческого потенциала, энергетики, борьбы с изменением климата и других областях», – приведены в пресс-релизе слова Ландсбергиса.

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«Не менее важно, чтобы эти страны принимали активное участие в прекращении российской агрессии в Украине и помогали решать проблемы продовольственной безопасности, которые неизбежно возникнут в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — добавил он.

Министр подчеркнул посреднические усилия Омана для достижения безопасности и стабильности в регионе. Он также отметил, что Литва и Оман являются странами с примерно одинаковой численностью населения, которые стремятся диверсифицировать свою экономику и обеспечить устойчивый экономический рост, поэтому видят возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сфере информационных технологий, туризма, транспорта и других областях.

В ходе встречи министры обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество, глобальные последствия российской агрессии против Украины, актуальные вопросы ближневосточного региона и нацеленность ЕС на стратегическое партнерство со страной Персидского залива, сообщает МИД.

В ходе визита министр иностранных дел Омана будет награжден Командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

В 2022 году отмечается тридцатилетие установления дипломатических отношений между Литвой и Оманом.

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