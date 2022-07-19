TOP,Визиты,Новости

Ландсбергис встретится с главами МИД Польши и Омана

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник встречается со своими коллегами из Польши и Омана.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), встреча с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау носит неформальный и непродолжительный характер, министры могут обсудить актуальные вопросы международной политики и двусторонних отношений, она состоится в Каунасе.

реклама

МИД отмечает, что «Литва и Польша являются стратегическими партнерами и поддерживают очень интенсивную повестку дня по различным вопросам».

Во вторник Ландсбергис также встретится с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль Бусаиди.

В ходе встречи министры обсудят развитие двусторонних отношений, возможности экономического сотрудничества, стратегический приоритет Евросоюза по сближению со странами Персидского залива в экономике, энергетике, торговле, вопросах климата, миграции, борьбе с терроризмом и других сферах. 

Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и последствия российской агрессии против Украины для международного сообщества.

В ходе визита министр иностранных дел Омана будет награжден Командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

Ландсбергис встретится с главами МИД Польши и Омана

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.