Ландсбергис встретится с главами МИД Польши и Омана

МИД отмечает, что «Литва и Польша являются стратегическими партнерами и поддерживают очень интенсивную повестку дня по различным вопросам».

Во вторник Ландсбергис также встретится с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль Бусаиди.

В ходе встречи министры обсудят развитие двусторонних отношений, возможности экономического сотрудничества, стратегический приоритет Евросоюза по сближению со странами Персидского залива в экономике, энергетике, торговле, вопросах климата, миграции, борьбе с терроризмом и других сферах.

Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и последствия российской агрессии против Украины для международного сообщества.

В ходе визита министр иностранных дел Омана будет награжден Командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».

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