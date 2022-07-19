Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник встречается со своими коллегами из Польши и Омана.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), встреча с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау носит неформальный и непродолжительный характер, министры могут обсудить актуальные вопросы международной политики и двусторонних отношений, она состоится в Каунасе.
МИД отмечает, что «Литва и Польша являются стратегическими партнерами и поддерживают очень интенсивную повестку дня по различным вопросам».
Во вторник Ландсбергис также встретится с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль Бусаиди.
В ходе встречи министры обсудят развитие двусторонних отношений, возможности экономического сотрудничества, стратегический приоритет Евросоюза по сближению со странами Персидского залива в экономике, энергетике, торговле, вопросах климата, миграции, борьбе с терроризмом и других сферах.
Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке и последствия российской агрессии против Украины для международного сообщества.
В ходе визита министр иностранных дел Омана будет награжден Командорским крестом ордена «За заслуги перед Литвой».
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено
“Ландсбергис встретится с главами МИД Польши и Омана”
Имитация кипучей деятельности дилетантом.