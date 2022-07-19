Телеканал «Дождь» вернулся в эфир, вещает из Риги

Кадр: youtube.com

Российский независимый телеканал «Дождь» (TV Rain), вынужденный прервать свою деятельность в РФ, с понедельника 18 июля возобновляет свою работу — его редакция обосновалась в Риге и сотрудничает с медиагруппой TV3 Group. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

Первая c марта трансляция «Дождя» пройдет сегодня на Youtube, начало в 20:00. Редакция телеканала сообщает, что в эмиграции удалось сохранить ядро команды и главные принципы работы. Так же как предыдущие 12 лет, на канале будут новости и обсуждение актуальных вопросов — без цензуры и манипуляций. Возвращение в эфир будет постепенным, оно начнется с новостей и дискуссий, затем контент будет расширен. Осенью редакция планирует выпуск ряда новых проектов.