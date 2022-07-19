В ЕС дали старт переговорам о вступлении двух новых стран

Во вторник, 19 июля, запланирована встреча Петера Фиалы с премьер-министром Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Стороны обсудят следующие шаги по пути этих стран в ЕС.

Известно, что статус кандидата на вступление в ЕС Северная Македония получила еще в 2005 году. В июле 2020 года Македония подняла вопрос вступления в ЕС, но переговоры по вступлению были заблокированы Болгарией из-за использования в Северной Македонии термина «болгарская фашистская оккупация» для одного из периодов Второй мировой войны. После переговоров это вето было снято.

Напомним, проведение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на 5 сентября.

В июле Евросоюз пригласил Украину к «таможенному безвизу». Украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями при экспорте и транзите товаров в страны Европы.

А в конце июня Украина получила «транспортный безвиз» с ЕС. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.