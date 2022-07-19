США усилят санкции против Ирана, если тот даст беспилотники России

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США усилят санкции против Ирана, если он решит предоставить России беспилотники. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.

«Мы уже выражали нашу обеспокоенность по поводу предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира», — сказал он.