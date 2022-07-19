США усилят санкции против Ирана, если тот даст беспилотники России

США усилят санкции против Ирана, если он решит предоставить России беспилотники. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.
«Мы уже выражали нашу обеспокоенность по поводу предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций со стороны других стран мира», — сказал он.
Речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты. Известно, что российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране в июне, чтобы изучить эти дроны.
Накануне сообщалось, что разведке США стало известно о намерениях Ирана предоставить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, включая боевые. В США предположили, что потребность закупить данное вооружение, вероятно, связано со значительными потерями РФ в войне против Украины.
В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не помогает ни одной из сторон войны в Украине.korrespondent.net