«Для тех, кто не боится мечтать о самом лучшем, – разработка невероятно мощного игрового смартфона»

– При разработке смартфонов ROG Phone мы всегда стремимся к максимальной производительности и удобству для геймеров. Создавая геймерские устройства «для тех, кто не боится мечтать», с каждой новой моделью мы стараемся превзойти самих себя, – сказал С.И. Сюй, исполнительный содиректор компании ASUS. – Мы очень рады, что в результате первого сотрудничества с MediaTek нам удалось достичь такого потрясающего уровня производительности, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

– С распространением технологии 5G открылись новые возможности для мобильного гейминга, поскольку теперь пользователи могут наслаждаться сверхбыстрым интернет-соединением даже в дороге, – говорит Дж. С. Хсу, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения беспроводной связи компании MediaTek. – Платформа MediaTek Dimensity 9000+ наделяет смартфон ROG Phone 6D высокой производительностью для плавного игрового процесса, стабильным подключением к беспроводным сетям, высокой частотой смены кадров для потрясающего изображения в играх и энергоэффективностью для продолжительной автономной работы.

В смартфоне ROG Phone 6D Ultimate реализована новая технология охлаждения AeroActive Portal. При подключении съемного кулера AeroActive Cooler 6 на задней панели смартфона открывается воздухозаборник для поступления холодного воздуха внутрь корпуса, что в сочетании с ультратонкой испарительной камерой способствует эффективному охлаждению компонентов. При задействовании воздухозаборника AeroActive Portal площадь теплорассеивания увеличивается до 9 раз, а эффективность охлаждения повышается до 20%.

Для поддержания максимальной производительности смартфона в нем применяется усовершенствованная система охлаждения GameCool 6, представляющая собой комплексное решение для быстрого и эффективного отведения тепла от процессора с каждой из сторон. Внушительная емкость аккумулятора 6000 мА·ч обеспечивает продолжительное время автономной работы. За превосходное качество изображения отвечает 6,78-дюймовый экран с матрицей Samsung AMOLED и сертификацией HDR10+. Благодаря эксклюзивной технологии ROG Tuning этот дисплей способен достигать впечатляющей частоты обновления – 165 Гц и частоты опроса сенсорного интерфейса – 720 Гц. Новые смартфоны полностью совместимы с аксессуарами для устройств серии ROG Phone 6, включая новый съемный кулер AeroActive Cooler 6 и защитное стекло для экрана.

Основу максимальной аппаратной комплектации смартфонов серии ROG Phone 6D составляет флагманская мобильная платформа MediaTek Dimensity 9000+ 5G, обеспечивающая непревзойденную производительность и скорость работы всей системы. Помимо новейшего процессора Dimensity 9000+ в этих смартфонах используется усовершенствованное графическое ядро MediaTek Mali HyperEngine 5.0. Производительность этой платформы на 10% выше по сравнению с платформой предыдущего поколения Dimensity 9000.

Стабильно высокой скорости работы также способствует большой объем оперативной памяти – до 16 ГБ в модулях LPDDR5X. Объем пользовательской памяти в максимальной версии составляет 512 ГБ. Модель ROG Phone 6D Ultimate оснащена новой системой охлаждения с функцией AeroActive Portal. Мы добавили к испарительной камере ультратонкие радиаторные ребра в районе воздухозаборника. Другая сторона испарительной камеры примыкает непосредственно к системе на кристалле. При подключении съемного кулера AeroActive Cooler 6 воздухозаборник открывается и сквозь радиаторные ребра проходит без малого один литр холодного воздуха в секунду. Далее воздушный поток направляется по специально спроектированным туннелям непосредственно на чипсет, способствуя его эффективного охлаждению. Благодаря добавленным радиаторным ребрам площадь теплорассеивания увеличивается до 9 раз, а эффективность охлаждения повышается до 20%.

Комплексная система охлаждения GameCool 6 включает увеличенную на 30% испарительную камеру и увеличенные на 85% графитовые пластины, помогающие равномерно распределять тепло внутри корпуса. С этой же целью чип процессора размещен в центральной части устройства. В приложении Armoury Crate появились новые возможности для управления производительностью смартфона ROG Phone 6D, позволяющие настроить и выбрать оптимальный профиль с параметрами для каждой конкретной игры или задачи.

Чтобы обеспечить плавный игровой процесс и мгновенный отклик, смартфоны серии ROG Phone 6D оснащаются 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с сертификацией HDR10+ и превосходными скоростными характеристиками: частота обновления – 165 Гц, частота опроса сенсорного интерфейса – 720 Гц. Частоту обновления дисплея можно установить на значения 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц, 144 Гц или 165 Гц. Новейшие методы обработки изображений, разработанные компанией Pixelworks®, позволяют добиваться превосходной точности цветопередачи.

Для еще более удобного и точного управления в играх смартфоны новой серии получили значительно усовершенствованную систему управления AirTrigger 6. Ультразвуковые сенсоры поддерживают различные способы управления, включая двойные жесты и прицеливание с помощью изменения положения смартфона в пространстве.

Для превосходного качества звучания, смартфоны серии ROG Phone 6D оснащаются аудиосистемой GameFX. Пара симметрично расположенных стереодинамиков выдает насыщенный, хорошо сбалансированный и чистый звук, направленный непосредственно на пользователя, а для подключения наушников предусмотрен 3,5-миллиметровый разъем. Эта аудиосистема была создана в сотрудничестве со шведской фирмой Dirac, специализирующейся на передовых аудиорешениях, поэтому ROG Phone 6D – редкий пример геймерского смартфона с по-настоящему впечатляющим звучанием. В смартфонах серии ROG Phone 6D реализована аудиотехнология Dirac Virtuo™, которая с помощью запатентованных алгоритмов позволяет воссоздавать пространственное звучание через встроенные динамики, при этом одновременно улучшая качество воспроизведения.

Смартфоны серии ROG Phone 6D оснащаются аккумулятором внушительной емкости 6000 мА·ч для продолжительной автономной работы, а для ускоренной подзарядки служит адаптер HyperCharge мощностью 65 Вт.

В смартфонах серии ROG Phone 6D применяется система из трех фотокамер: основная широкоугольная камера на базе флагманской 50-мегапиксельной фотоматрицы Sony® IMX766 с улучшенной обработкой HDR-изображений, 13-мегапиксельная камера с ультрашироким объективом и камера для макросъемки. Расширенные программные функции включают возможность съемки видео в формате HDR10+. Также имеется 12-мегапиксельная фронтальная камера для съемки селфи и стриминговых видеотрансляций.

Смартфоны ROG Phone 6D и 6D Ultimate выпускаются в эксклюзивном сером цвете (Space Gray). Модель ROG Phone 6D оснащена полноцветной подсветкой Aura RGB на задней панели. Объем оперативной памяти для этой модели составляет 12 или 16 ГБ в модулях LPDDR5X, а емкость пользовательской памяти – 256 ГБ. Стоимость ROG Phone 6D начинается от 949 евро[xi]. Модель ROG Phone 6D Ultimate поставляется в комплекте со съемным кулером AeroActive Cooler 6 и оснащена цветным матричным дисплеем ROG Vision на задней панели. Она предлагает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ пользовательской памяти. Стоимость этой модели составляет от 1399 евро.

Широкий набор аксессуаров

Смартфоны новой серии ROG Phone 6D совместимы с модульными аксессуарами, ранее представленными для смартфонов серии ROG Phone 6: съемный кулер AeroActive Cooler 6, геймпад ROG Kunai 3 для ROG Phone 6, защитное стекло для экрана ROG Phone 6, чехлы и многое другое. Съемный кулер AeroActive Cooler 6 оснащен интеллектуальной системой охлаждения с термоэлектрическим модулем и вентилятором, который направляет поток холодного воздуха непосредственно к тем зонам на задней панели, которые нагреваются больше всего. При подключении кулера температура на поверхности устройства значительно снижается, разница может достигать 25°C. Для максимально удобного управления в играх на съемном кулере AeroActive 6 имеются четыре дополнительные аналоговые кнопки, как на консольных контроллерах.

Звездный турнир

Бренд ROG проведет шоу-турнир, в котором 10 популярных инфлюенсеров из 6 стран – Германии, Великобритании, Франции, Малайзии, Филиппин и Таиланда – будут сражаться за победу в популярных играх и общаться с поклонниками. Турнир пройдет в период с сентября по ноябрь, в зависимости от даты поступления устройств в продажу в каждой конкретной стране.

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высшего уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни