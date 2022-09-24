Нефть и алмазы. ЕС и G7 готовят санкции против РФ

«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами. Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется», — заявил Боррель по итогам встречи глав МИД стран ЕС на полях Генассамблеи ООН.

Санкции будут как персональные, так и секторальные. В санкционный список, по словам Борреля, планируется включить представителей российского руководства, а также лиц, которые принимают участие в подготовке псевдореферендумов. Дипломат не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что они имеют единогласную поддержку и затронут важнейшие сектора экономики.

Глава европейской дипломатии также отметил, что обращение Путина, в котором он объявил мобилизацию и пригрозил ядерным оружием, свидетельствует о панике и отчаянии. «Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину», — сказал Боррелль.

Выступая в это время в Принстонском университете, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России эффективны.

«Если вы посмотрите на финансовый сектор в России, увидите, что он сейчас на искусственном жизнеобеспечении. Российская промышленность лежит в руинах. Очень интересно посмотреть на военный комплекс… Запасных деталей нет. Так что сейчас можно увидеть, как россияне «каннибализируют» свои холодильники и посудомоечные машины, чтобы достать полупроводники, которые они могут использовать для военного комлекса. Кремль поставил российскую экономику на путь забвения», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

23 сентября уже министры иностранных дел стран Большой семерки после встречи в Нью-Йорке выступили с совместным заявлением, в котором осудили последние эскалационные шаги России в войне против Украины и пообещали новые санкции и продолжение давления на РФ.

В G7 подтвердили готовность своих стран продолжать экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины «так долго и в таких масштабах, как это будет необходимо, чтобы обеспечить Украине путь к свободе, миру, восстановлению и экономическому развитию».

Какие готовятся санкции

Евросоюз принял уже семь пакетов санкций против России. В начале сентября страны G7 приступили к обсуждению потолка цен на российскую нефть, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать войну против Украины. Называлась цифра в 40-60 долларов за баррель.

США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада и ЕС прорабатывают детали плана, пытаясь заручиться поддержкой других стран, в том числе Индии и Китая, которые скупают у России нефть со значительной скидкой.

График внедрения потолка цен хотят согласовать с шестым пакетом санкций ЕС, предусматривающим нефтяное эмбарго с 5 декабря и нефтепродуктовое — с 5 февраля. При этом Россия пригрозила прекратить продажу нефти странам, которые присоединятся к ограничению цен.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС, Европейская комиссия уже начала готовить новые санкции против России. Пакет предполагает ограничение цен на нефть, а также запрет на импорт алмазов и других предметов роскоши.

Газета Financial Times пишет, что ряд государств Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии, требуют от коллег по блоку ввести более жесткие санкции против России после объявления мобилизации.

Они представили список мер, в числе которых:

исключение новых банков из системы SWIFT

запрет на импорт российских алмазов

ограничения на продажу предметов роскоши

ограничения в области IT, кибербезопасности, программного обеспечения

введение аналогичных санкций против Беларуси

Однако согласовать ужесточение санкций со всеми 27 странами ЕС будет сложно, поэтому главной целью восьмого пакета, на которой сосредоточатся переговорщики, будет установление потолка для цены российской нефти, пишут FT и агентство Bloomberg.

«Чем больше предлагаешь, тем больше поводов для возражений возникает у некоторых стран», — пояснил FT дипломат одной из европейских стран.

Например, запрет на покупку алмазов ударит по Бельгии. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе заявил, что санкции против России надо бы отменить, потому что из-за них сильно подорожали энергоресурсы.

Главными целями должны быть ограничение цены российской нефти и закрытие лазеек для обхода введенных ранее мер, сказал FT другой дипломат.

«Осталось не так много продукции для новых санкций, так как мы в значительной степени уже разорвали связи с российской экономикой», — отметил он.

Bloomberg также пишет, что ЕС будет обсуждать потолок цен на российскую нефть.

Обсуждение займет несколько недель, будет много сложностей и положительный результат не гарантирован, говорят источники Bloomberg. Они подтверждают, что среди предлагаемых мер — ограничения в технологическом секторе и на торговлю предметами роскоши.

Между тем стало известно, что Еврокомиссия рассматривает возможность смягчения запрета на транспортировку угля и сопутствующих товаров из России. Процесс находится на стадии обсуждения. В ЕК считают, что на послабления следует пойти для «обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире». Ряд членов Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии, выступают против.