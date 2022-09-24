Польша и Норвегия подписали контракты на поставки газа по Baltic Pipe

PGNiG сообщает, что заключенные контракты предусматривают поставку до 2,4 млрд кубометров газа в год с 1 января 2023 года по 1 января 2033 года. «Это обеспечит PGNiG дополнительными объемами топлива, которое будет отправляться в страну по газопровод Baltic Pipe, соединяющему норвежский континентальный шельф с Польшей через Данию», – подчеркнула генеральный директор польской нефтегазовой компании.

Напомним, что 23 сентября было завершено строительство польско-датского газопровода Baltic Pipe. 27 сентября состоится торжественное открытие газопровода, на церемонии будут присутствовать представители трех стран: Норвегии, Дании и Польши.

Ивона Доминяк из компании Gaz-System отметила, что Baltic Pipe наполнен газом и готов к эксплуатации:

«Все элементы Baltic Pipe, которые реализует Gaz-System, наполнены газом. Это газопровод проходящий по дну Балтийского моря, газопровод Нехоже-Плоты, газопровод Голенюв-Львувек и три газокомпрессорные станции».

Отметим, что, что мощность Baltic Pipe составляет 10 млрд куб. м в год, что сопоставимо с объемом голубого топлива, которое Польша ранее получала по по Ямальскому контракту с Россией, который истекает в конце года и не будет продлен.