Лекарство от стресса 

Происхождение пасты овеяно разными мифами и легендами. По одной из версий, ее завез в Европу из Китая в конце 13-го века путешественник Марко Поло. По другой, паста — настоящий итальянский продукт, который могли придумать только в Италии. Некоторые источники утверждают, что первое упоминание о производстве пасты на Сицилии было в 12-м веке. А в 13-м веке была изобретена сушка пасты, что упростило ее транспортировку и увеличило срок хранения.

В 16-м веке появление томатов привело к изобретению новых соусов. Тогда же началось производство оборудования для нарезания и сушки пасты. В 18–19-м веках паста стала популярной во всем мире.

Существует два вида пасты — сухая, она хранится длительное время, и свежая, которая употребляется в день изготовления. Рецепт классической пасты не меняется много веков — она производится из муки твердых сортов пшеницы и воды. Известно более 500 видов пасты. Важное составляющее пасты — это соус. Самые известные из них — Альфредо, Карбонара, Болоньезе, томатный, грибной. Предлагаем несколько простых и вкусных рецептов пасты.

Паста с креветками и белым вином

Лингвини или спагетти — 200 г, очищенные креветки (лучше королевские) — 200 г, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, белое сухое вино — 100 мл, соль, перец, лимонный сок 1/4 лимона, лук-порей (белая часть) — 1 шт., оливковое масло — 20 г, петрушка — 20 г

Отвариваем пасту в подсоленной воде до состояния аль-денте. Тем временем растапливаем сливочное и оливковое масло на среднем огне и обжариваем порезанный и предварительно промытый лук-порей и измельченный чеснок около 4–5 минут. Добавляем креветки, обжариваем 3–4 минуты, помешивая. Вливаем вино, перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем специи, лимонный сок и рубленую петрушку. Снимаем с огня, добавляем пасту и хорошо перемешиваем. Подаем с рубленой петрушкой.

Паста с цукини и песто

Спагетти цельнозерновые — 300 г, цукини — 1 шт., зеленый горошек — 1 стакан, чеснок — 2 зубчика, сушеные измельченные томаты — 2 ст. л., песто — 2 ч. л., соль, перец, оливковое масло — 2 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л.

В сковороде разогреваем оливковое и сливочное масло. Цукини режем кружочками, чеснок измельчаем. Когда масло разогреется, выкладываем в сковороду цукини, горошек, сушеные томаты и чеснок. Обжариваем в течение 8–10 минут. В конце добавляем песто, перемешиваем. Тем временем отвариваем спагетти, следуя инструкции, не доварив 1 минуту. Соединяем все компоненты, солим, приправляем черным перцем. Прогреваем все вместе на протяжении 1 минуты и снимаем с плиты. Подаем сразу.