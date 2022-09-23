Всегда пригодится

Жидкость из банки зеленого горошка

Жидкость от фасоли разных видов, консервированного нута или простого зеленого горошка называют аквафабой. Ее не стоит выливать, эта жидкость может выступить отличным заменителем яичного белка. Ее можно взбить в устойчивую пену и сделать из нее безе. А можно сделать на основе аквафабы постный майонез. Аквафабу можно взбить и добавить в постные блинчики, оладьи, котлеты, она выступит в качестве склеивающего фарш вещества. Жидкость чаще всего имеет нейтральный вкус, поэтому ее можно использовать как для сладких блюд, так и для пирогов с капустой или другими солеными начинками.

Постный майонез

60 мл аквафабы, 10 г горчицы, соль и черный перец, 200 мл растительного масла, лимонный сок

В аквафабу добавить соль, перец, горчицу. Налить немного лимонного сока. Взбить все блендером или миксером до однородной массы. Не прекращая взбивать, вливать небольшими порциями растительное масло. Постепенно у вас образуется густая эмульсия. Готовый майонез подсолить и поперчить еще, если нужно. Можно добавить еще немного лимонного сока.

Маринад от консервированных ананасов

Сладкий маринад от консервированных ананасов лучше не пить, в нем очень много сахара. Зато его можно добавлять в выпечку, замешивать на нем кекс, заменить им сахар.

Кекс на ананасовом сиропе

1,5 стакана муки, 2 яйца, 100 г сахара, 10 г разрыхлителя, щепотка соли, 100 мл ананасового сиропа, 120 г сливочного масла. Для начинки: консервированные ананасы или другие фрукты по желанию

Масло комнатной температуры растереть с сахаром. В отдельной посуде взбить яйца, добавить сироп от ананасов. Смешать яйца со сливочным маслом. Добавить муку, соль, разрыхлитель, все тщательно перемешать до однородной массы. В тесто добавить небольшие кусочки ананасов, можно использовать другие фрукты или ягоды. Тесто вылить в силиконовую форму для кекса и запечь в духовке в течение 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Рыбный бульон из банок

Рыбные консервы в собственном соку можно использовать полностью, вместе с соком. Жидкость из консервов можно добавлять в рыбный суп, чтобы усилить его вкус, можно разбавлять этим соком майонез, чтобы получить оригинальный рыбный соус. Рыбное содержимое консервов также заливают маслом. Его тоже можно использовать. Например, макать в него кусочки поджаренного хлеба и закусывать ими зеленый салат. А еще можно сделать из масла соус для заправки этого салата, добавив немного чеснока и черного молотого перца. Масло из рыбных консервов может пригодиться в качестве дополнения к соусу для пасты с рыбой или морепродуктами. Маслом можно разбавлять взбитую в блендере рыбу, получая пасту для приготовления бутербродов или жидкий соус для блинчиков или пресного риса.

Отвар от мяса или курицы

Даже если вы не варили бульон специально, плохо снимали пену, не добавляли в него коренья, лук и морковь, это не повод выливать отвар от сваренного мяса или птицы, его еще можно использовать. Для того чтобы избавиться от пены, нужно добавить в отвар взбитый яичный белок, размешать, довести до кипения, снять пену, а потом процедить. Вся грязь из отвара уйдет. После этой простой процедуры можно будет использовать отвар, чтобы сварить в нем, к примеру, гречневую кашу. Она получится более сытной и вкусной. Можно сделать на основе такого «недобульона» соус для мясных и овощных блюд.

Например, такой: Белый соус

1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, ½ ст. л. сметаны, 1 стакан мясного бульона, соль и черный перец

Растопить на сковороде с толстым дном или в сотейнике сливочное масло. Обжарить в масле муку до золотистого цвета. Добавить в поджарку сметану, потом постепенно влить бульон. На среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая.

Рассол от огурцов

Особо отчаянные пьют его после неумеренного употребления алкоголя. Кстати, употребление рассола от огурцов вредно для желудочно-кишечного тракта, лучше так не делать. Конечно, лучше и не доводить себя до жесткого похмелья. Кроме утоления жажды наутро рассол от огурцов можно использовать и другими способами. Можно добавить рассол в суп вместо соли, особенно хорошо он будет смотреться в солянке или в рассольнике. Но и обычные щи выиграют от небольшого количества соленой жидкости. Рассол можно добавлять в выпечку, он делает ее вкус более ярким, объемным. На рассоле готовят пироги, пекут печенье. Рассол можно добавить в соус для салатов. Блюдо не нужно солить в таком случае.

Печенье на рассоле

4 отварные картофелины, 50 мл растительного масла, 1 стакан муки, 50 мл огуречного или капустного рассола, сода на кончике чайной ложки, соль, семена тмина, сушеный розмарин

Горячую картошку натереть на терке. Посолить немного и добавить растительное масло. Погасить соду небольшим количеством рассола. Добавить муку, все перемешать, влить остатки рассола. Вымесить тесто до однородной массы, раскатать в толстую лепешку. Посыпать тмином и/или розмарином. Нарезать печенье, положить на противень, смазанный маслом, и выпекать при 180 градусах в течение 15 минут.*