Внимание! Найдена кошечка. Дети подобрали эту малышку на улице Дваро, район Буйвидишкес, Вильнюс, и принесли к нам в приют. Быть может, вы ищете свою питомицу или знаете ее хозяев? Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».