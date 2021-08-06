Для второй дозы вакцины от COVID-19 можно выбрать другую вакцину – Минздрав

Для второй дозы вакцины от коронавируса теперь можно выбирать другую вакцину, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения (Минздрав).

С пятницы операторы Горячей линии 1808 могут регистрировать всех желающих, если они выбирают дозу другого производителя.

В настоящее время утвержденные алгоритмы позволяют смешивать вакцины Comirnaty (производитель BionTech и Pfizer) и Vaxzevria (производитель AstraZeneca) в разной очередности: первая доза Comirnaty, вторая – Vaxzevria или наоборот.