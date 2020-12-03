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TOP,Новости,Сейм Литвы

До конца декабря сейм Литвы будет готов к удаленной работе – спикер

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Если парламентарии примут новые поправки к уставу, то до конца декабря сейм Литвы будут полностью готов к удаленной работе, сказала глава парламента Виктория Чмилите-Нильсен. 

«Реально все технические решения должны быть подготовлены за три-четыре недели. (…) До конца декабря решения уже должны быть полностью на месте, чтобы мы смогли полностью перейти к удаленной работе», – сказала она журналистам в четверг в сейме. 

Спикер надеется, что депутаты поддержат новые поправки.

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«Поправки действительно подробные и открывают путь к переходу на удаленную работу. Надеюсь, что их поддержка будет шире, чем это было на прошлой неделе», – сказала она.

По сейм не может работать удаленно, по словам главы парламента, предпринимаются все меры безопасности. 

«Мы предусмотрели все меры безопасности, которые призваны обеспечить наиболее безопасную работу членов сейма. Также еженедельно депутатам предоставляется возможность тестирования. Это необходимо, чтобы приходящие на заседание члены сейма не заразились, и не заразили других», – отметила В. Чмилите-Нильсен.

Очередная проверка депутатов прошла в среду. По данными спикера, новых заболевших COVID-19 не выявлено.

В. Чмилите-Нильсен выразила сожаление в том, что только половина депутатов согласна тестироваться. 

В четверг сейму будет представлен новый проект поправок к уставу, предусматривающий узаконение удаленной работы парламента. 

Их зарегистрировали члены правления сейма, а подготовили юристы канцелярии и специалисты информтехнологий. 

Согласно проекту, заседания сейма могут быть организованы удаленным способом по решению правления сейма, когда в стране вводится чрезвычайное положение, объявляется экстремальная ситуация или карантин, и «когда может возникнуть угроза работе сейма, поскольку по объективным очевидным обстоятельствам или необходимости ограничить распространение инфекционных заболеваний члены сейма не могут собираться на заседание в здании сейма». 

Предусматривается обеспечение установления личности члена сейма, участвующего в удаленном заседании. При голосовании такого депутата потребуется дополнительная регистрация для подтверждения личности и фотофиксация момента голосования, чтобы можно было убедиться, что член сейма голосовал лично, и четко выражена его истинная воля. 

Кроме того, удаленные заседания, как и проходящие вживую, обязаны транслироваться на интернет-сайте сейма, и их видео и аудиозаписи сохраняются. 

Поправки также предусматривают, что удаленные заседания не возможным, когда проводится закрытое заседание сейма, первое заседание вновь избранного парламента, заседание, на котором дает присягу избранный президент, премьер, министры, судьи Конституционного и Верховного судов, госконтролер, члены Главной избирательной комиссии, прочие лица, назначаемые на должность сеймом. 

Также удаленным способом парламенты не смогут работать при проведении тайного голосования. 

Во вторник руководство парламента решило использовать для удаленной работы сейма платформу Microsoft Teams.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и установлением новых заражений COVID-19 среди членов сейма, глава парламента ищет способы обеспечить непрерывную работу сейма.  

На минувшей неделе было предложено минимально исправить устав сейма, чтобы удаленным способом можно было проводить дискуссии пленарного заседания, однако большинство парламентариев эти поправки отклонили. 

По причине коронавируса в сейме были отозваны заседания двух дней – перерыв сделан с 25 ноября до 3 декабря. 

Ранее сообщалось о шести депутатах, заболевших COVID-19.

Завершающий срок полномочий министр обороны Литвы Раймундас Кароблис выздоровел от коронавируса. 

«Министр выздоровел и чувствует себя хорошо», — сказала BNS в четверг пресс-атташе министра Вита Раманаускайте. 

О том, что у министра установлен COVID-19, стало известно 19 ноября, вскоре после его возвращения из командировки в США.

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