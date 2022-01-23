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Группа из семи человек, назвавшаяся делегацией граждан Литвы, в понедельник отправилась в Беларусь с целью восстановить отношения Вильнюса с Минском.

«Мы по опыту знаем, что режим воспользуется этой инициативой и устроит для себя своего рода пиар-кампанию: есть люди, которые мыслят иначе. Когда я смотрю на этот список людей, на историю этой организации, это кажется несамостоятельным», – сказал BNS В. Юрконис

Глава группы Эрика Швенченене сказала BNS, что нынешняя власть в Беларуси законная и с ней нужно разговаривать.

«Мы едем, потому что пока эта власть легитимна, это избранная власть, которую поддерживает большинство белорусов. Пока она есть, и с ней нужно разговаривать. Это добрососедский визит. У нас на это есть полное право, потому что наше видение как-то не очень совпадает с некоторыми решениями правительства в отношении соседей», – сказала она.

Отправившаяся в Беларусь делегация – члены нового движения бывшего лидера Социалистического фронта Альгирдаса Палецкиса «Заря справедливости», подтвердил BNS один из учредителей движения Антанас Залецкас. На сайте движения публикуются сообщения этой делегации, выложена видеозапись.

По словам Э. Швенченене, проживающие в Литве люди «хотят добрых отношений с соседями, с которыми в историческом периоде у нас было общее государство».

Делегация намерена встретиться с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, представителями Министерства культуры, парламента, СМИ и «группой рядовых граждан Беларуси».

Между тем политический эксперт, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис предупреждает, что Беларусь будет использовать визит для пропаганды, а решение министра иностранных дел принять группу свидетельствует об отчаянии режима. По его словам, нет никаких сомнений, что этот визит будет использоваться официальным Минском для пропаганды.

Как передает БЕЛТА, Владимир Макей на встрече с представителями гражданского общества Литвы подчеркнул необходимость диалога между странами.

«То, что вы приехали, – это хороший знак, хороший сигнал. Это говорит о том, что есть определенная часть литовского общества, где существует понимание того, что диалог между соседями необходим», – сказал министр. Он подчеркнул, что этот принцип всегда составлял основу государственной внешней политики.

По словам министра, несмотря на расхождение взглядов, существуют четкие общие принципы, по которым развиваются отношения между странами. Беларусь и Литва долгое время жили в одних государствах, имеют совместную историю, много общего, и это важно не потерять.

Владимир Макей обратил внимание, что Беларусь заинтересована иметь хорошие отношения с Литвой. В прежние годы межгосударственное сотрудничество развивалось поступательно, стороны обменивались взаимными визитами, спокойно решали возникающие проблемы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы такое поступательное развитие существовало и впредь в наших отношениях», – подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

