В планах – всеобщий налог на недвижимость

Фото BNS/Марюса Визбараса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поддерживает предложение министра финансов ввести со следующего года всеобщий налог на недвижимость и отмечает, что в Литве должен действовать европейский налог на недвижимость, а его применение может определяться местными властями, сообщает BNS.

«Можно было бы предусмотреть возможность введения в Литве нормального европейского налога на недвижимость. Насколько он будет применяться и к кому, в любом случае, закон установит общие рамки, но это будет на 100 процентов муниципальный налог», — заявила премьер-министр журналистам в пятницу.

По словам И.Шимоните, действующее регулирование не соответствует предназначению налога на недвижимое имущество.

«Теперь есть так называемый налог на роскошь, который заложен в государственный бюджет, пределы его, мягко говоря, спорны, потому что он имеет мало общего с налогом на недвижимость, больше, пожалуй, с роскошью или представлением о ней», — сказала она.

Премьер считает, что решение о применении налога и его льгот могли бы принимать местные власти.

На минувшей неделе в интервью LRT министр финансов Гинтаре Скайсте предложила ввести со следующего года всеобщий налог на недвижимость. По ее словам, налогоплательщиков было бы гораздо больше, но сам налог был бы, скорее, символическим и составлял бы 10-12 евро в год.

Собранные деньги будут поступать уже не государству, как сейчас, а муниципальным бюджетам. «Планируется, что муниципалитеты смогут устанавливать как более высокие, так и более низкие тарифы, поэтому это будет зависеть не только от решения Сейма, но и от решений конкретного муниципалитета», — отметила министр финансов.

Муниципалитеты также будут решать, кому и какие льготы предоставлять в связи с этим.

«Налог на недвижимость, который привязан к объекту, также помогает регулировать рынок недвижимости, цены на нее, которые в последнее время растут, а доступность жилья для молодых семей снижается», — считает министр финансов.

Всеобщий налог на недвижимость, как ожидается, будет обсуждаться уже на весенней сессии Сейма.

Между тем председатель комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас, представитель консерваторов, делегировавший министра, с осторожностью относится к этому предложению.

«Я бы очень осторожно отнесся к любым налоговым изменениям, которые увеличили бы налоговую нагрузку на простых граждан, считаю, что нам нужно привести в порядок действующий налог и заставить его работать и собирать доходы, которые уже оговорены действующими законодательствами», — отметил он.

Всеобщий налог на недвижимость, по словам министра финансов, планируется ввести со следующего года.

Сейчас налог на недвижимость платят только жители, владеющие элитным или большим жильем, стоимость которого превышает 150 тысяч евро. По данным налоговой инспекции, от налога на недвижимость за прошлый год собрано всего 8 миллионов евро, а запланировано 13 миллионов. По данным налоговой инспекции, только 17 тысяч жителей декларировали, что заплатят налог, а почти половина — 15 тысяч – не декларировали, хотя должны были заплатить до 15 декабря.

Налоговая служба разослала предупреждения. «Лично разослал сообщения новым налогоплательщикам с просьбой проверить, не обязаны ли они декларировать налог на недвижимость. Если они должны декларировать, то за каждый просроченный день начисляются пени в размере 0,3%», — сказал заместитель начальника Государственной налоговой инспекции Мартинас Эндрижайтис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ