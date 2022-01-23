Фото BNS/ Erikas Ovčarenko

После двенадцатилетнего перерыва литовскому городу возвращается звание культурной столицы Европы. 22 января Каунас и Каунасский район откроют новую страницу в своей истории, официально став культурной столицей Европы 2022 года.

Почетное звание будет отмечено впечатляющим шоу-открытием «Восстание», которое положит символический старт рождению современного каунасского мифа и в то же время на весь год откроет культурный опыт и художественные инициативы красочной программы. В течение года пройдет около 40 фестивалей, более 60 выставок, более 250 мероприятий исполнительского искусства и более 250 концертов.

Пандемия коронавируса и непрогнозируемая погода – это лишь несколько из вызовов, с которыми пришлось столкнуться режиссеру мероприятий программы «Каунас – культурная столица Европы» (ККСЕ) Крису Болдуину.

«На нас как на людей творческих ложится непростая задача: как провести выступление, которое бы было безопасным, радостным, инновационным, но учитывало бы специфические условия, с которыми мы столкнулись во всем мире», – сказал К. Болдуин в интервью BNS.

22 января в Каунасе состоится первое из трех крупных мероприятий – «Восстание». Режиссер рассказал о решениях, которые он должен был принять, о некоторых подробностях предстоящего открытия и о том, что его заинтересовало в программе «Каунас – культурная столица Европы».

«Все, начиная с того, как мы готовимся к выступлению, до его создания и принятых нами художественных решений, резко изменилось из-за пандемии», — сказал режиссер.

«Все, от того, как мы готовим шоу, до фактической постановки и художественных решений, которые мы приняли в шоу, очень сильно меняется под влиянием пандемии».

«Когда мы создавали шоу, нам нужно было с самого начала думать о том, как сделать его безопасным и при подготовке, и при исполнении», — добавил он.

Одним из решений, обусловленных пандемией, стало проведение открытия на улице: это, по словам К.Болдуина, оказалось правильным шагом, учитывая, что подготовка заняла полтора года, а требования к массовым мероприятиям за это время существенно изменились.

Помимо огромной сцены, на которой будет проходить выступление, также будет использована арена «Жальгирис»: на ее фасаде будут проекции, а исполнители будут находиться внутри, в отдельных помещениях, таким образом сохраняя дистанцию.

Литовская погода также стала вызовом: «Как вы знаете, в Литве и странах Балтии очень специфические зимние условия», — говорит К. Болдуин.

«Были очень интересные дискуссии, и мы искали по всей Северной Европе картонные коробки, которые имеют правильную структуру и плотность, чтобы максимально противостоять погоде, которая может на нас обрушиться. И, кажется, мы нашли решение», — добавил он.

По его словам, цель спектакля — вызвать определенный взрыв, небольшую революцию в том, как люди осознают культуру, и использовать для этого миф о каунасском звере.

«К сожалению, из-за ковид-ограничений мы не можем свободно взаимодействовать с людьми — не нашли способ сделать это безопасно. Вот почему мы задумали мероприятие, состоящее из двух частей: сначала приходите и смотрите короткое, но впечатляющее шоу — оно продлится около 35 минут, а затем проводите остаток вечера практически столько, сколько хотите, участвуя в городской игре», — рассказал К. Болдуин о предстоящем мероприятии.

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