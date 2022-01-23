Пенсионные выплаты

Фото BNS/ Каролиса Каволелиса

Фонд социального страхования (Содра) уже провел пересчет и с января выплачивает жителям повышенные пенсии по старости и другие пенсии социального страхования, сообщает пресс-служба Содры. В этом году их пересчитали по новому принципу. «Плоды роста экономики Литвы должны ощутить и те жители, которым живется сложнее всего, особенно пожилые. С января все пожилые люди получат пересчитанные пенсии, это особенно актуально получателям небольших пенсий. Некоторые в этом году получат повышенные вдовьи пенсии или пенсии одинокого человека. Я надеюсь, что рост доходов пенсионеров будет способствовать улучшению качества жизни каждого из них», — сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

В Литве пенсии по старости состоят из двух частей — общей и индивидуальной. Общая часть пенсии в этом году после индексации увеличится на 8,47%, индивидуальная — на 12,71%. Кроме того, с этого года по-новому будут считать общую часть — пенсионеры со стажем не менее 15 лет будут получать 215,09 евро. Те, у кого стаж больше, получат больше.

С января почти все пенсионеры и получатели пенсионных пособий в Литве будут получать пересчитанные выплаты. Исключение составят те, кто на пенсию вышел досрочно — им выплаты по новому порядку заплатят с февраля (эти пенсии платят за минувший месяц). Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости увеличится с 414 до 465 евро, а средняя пенсия с обязательным стажем — с 441 до 489 евро.

Базовый размер вдовьих пенсий увеличится с 28,63 до 32 евро. Такие же выплаты будут ежемесячно получать все одинокие пенсионеры в Литве, включая тех, кто никогда не вступал в брак. Отдельно подавать заявку на получение этих выплат не придется. Те, кому пенсия одинокого человека назначена с прошлого года, получат в январе две — за декабрь и январь. Эта часть пенсии будет выплачиваться за текущий, а не за прошлый месяц. Получатели этих выплат, которым их назначат с начала 2022 года, получат первые выплаты в марте (сразу за три месяца). Деньги получат и все те, кто мог получать их с июля 2021 года, но в прошлом году не подал заявку.

Содра также администрирует пенсии, которые выплачиваются не из Фонда социального страхования, а из государственного бюджета: социальные пенсии, пенсии потерпевшим, пенсии уставным служащим, военные пенсии. Все эти пенсии выплачиваются за предыдущий месяц, поэтому их получатели в январе будут получать ту же сумму выплат, что и в предыдущем году, а с февраля их размер увеличится.

Базовый размер пенсионного пособия, которое выплачивается из госбюджета, с 2022 года увеличится с 143 до 150 евро.

Доставка пенсий на дом

В этом году Lietuvos paštas по-прежнему будет доставлять пенсии большинству пенсионерам, которые получают ее на дому, сообщает пресс-служба Содры. Порядок выдачи пенсий не изменится при смене поставщика услуг.

С января Lietuvos рaštas будет обслуживать в общей сложности клиентов 42 территориальных отделений Содры. В Друскининкай и Вилкавишкисе пенсии на дом будет доставлять ЗАО «Bastaras», в Клайпеде, Кретинге и Аникщяй – ЗАО «Rausidas».

Ежемесячно пенсии и другие пособия на дому будут получать почти 240 тысяч человек. Пенсии и социальные пособия доставляются на дом с 10 по 26 число каждого месяца. По приезду домой сотрудник Почты Литвы или другой компании попросит документ, удостоверяющий личность, – паспорт или удостоверение личности. При получении пенсии потребуется расписка или бумажная квитанция.

Содра призывает пенсионеров быть бдительными — работники, которые приносят пенсии, не будут предлагать никаких других услуг, только приносить деньги. Они не будут просить вас оплатить какие-либо счета, подсчитать ваши сбережения или предоставить либо заполнить какие-либо другие документы — просто вам нужно подписать квитанцию о получении пенсии.

Во время пандемии также важно позаботиться о своей безопасности — носить маску и подписывать документы личной ручкой.

Смена поставщиков услуг была подготовлена заранее. Однако в сельской местности есть небольшая часть получателей, которые могут не получить пенсию в обычный день из-за того, что их адреса в системе неполные или неточные. В настоящее время таких получателей 395 человек.

Если жители не получают пенсию в обычные дни или у них есть другие вопросы по доставке пенсий, они могут позвонить на информационную линию Содры по телефону (8 5) 250 0883. Консультанты разберутся в каждом случае индивидуально и предоставят всю необходимую информацию.

Пенсия по старости может быть доставлена на дом получателям старше 80 лет, инвалидам или нуждающимся в постоянном уходе, тем, кто живет в районах, где невозможно обналичить деньги, и тем, кто выбрал доставку на дом до декабря 2009 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ