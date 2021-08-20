Должна ли вакцинация быть обязательной

Оценивая распределение ответов по группам респондентов, социолог Владас Гайдис, руководитель компании Vilmorus, отметил, что видит несколько ярких разделительных линий: возраст, образование и доходы.

«Одна ось – вера в вакцинацию как в нечто хорошее и образование», – сказал он.

Среди людей с высшим образованием обязательную вакцинацию одобряют 51,2%, не одобряют – 43,8%. Среди людей со средним, средним профессиональным образованием и выпускников колледжей одобряющих вакцинацию 37,7%, а не одобряющих – 53,3%.

«Образование коррелируется с доходами: в группе респондентов с самыми высокими доходами больше тех, кто утверждает, что необходимо вакцинировать в обязательном порядке», – пояснил В. Гайдис.

Среди лиц, у которых доходы ниже 300 евро на одного члена семьи, 56,8% против обязательной вакцинации. В группе с доходами 301-400 евро результат — 43,2%, среди зарабатывающих 401-600 евро на члена семьи 51,8% были против обязательной вакцинации. Среди людей, доходы которых на члена семьи выше 600 евро, 49,1% поддержали обязательную вакцинацию, а против — 46,2%.

Второе разделение, на которое обратил внимание социолог, это возраст: молодые люди чаще были против обязательной вакцинации, чем люди старшего возраста.

Среди респондентов младше 29 лет – 58,4% против обязательной вакцинации, в группе 30-39-летних таких 56,8%. А мнение 40-летних поделилось поровну: 45,6% одобряют, 48,1% – нет.

В возрастной группе 50–59 лет обязательную вакцинацию поддержали бы 35%, против — 58,5%. Среди 60-летних результаты вновь похожи: 44,5% одобряют и 47,8% не одобряют.

Однако среди респондентов 70 лет и старше 54,2% за обязательную вакцинацию.

«В группе людей старшего возраста, которой твердили, что они умрут, если не привьются, что молодежи это вообще не касается, что это проблема старых людей, что они являются мишенью, большая часть из них привилась. А молодежь тогда это не очень затронуло», – пояснил разную позицию молодых и пожилых людей В. Гайдис.

Социолог полагает, что одним из объяснений для этой тенденции может быть более сильная озабоченность своим здоровьем среди людей старшего возраста, которая проявляется в других соцопросах.

Были опрошены 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше из 30 городов и свыше 50 деревень. Погрешность опроса может составлять до 3,1%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ