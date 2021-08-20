Ограничения для невакцинированных

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на заседании правительства в среду сказал, что ограничения вводятся для того, чтобы растущая заболеваемость COVID-19 не мешала предоставлять другие медицинские услуги, а также чтобы защитить жителей, которым нельзя делать прививку.

«Заболеваемость растет, растет и число занятых коек», – сказал министр.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что «во время этой волны нас не столько заботит подсчет случаев заболевания, сколько то, какие последствия будут для системы здравоохранения».

Согласно принятому на минувшей неделе правительственному постановлению, с 13 сентября без «паспорта возможностей» или отрицательного ПЦР-теста будет ограничена доступность большинства контактных услуг. Такие люди смогут делать покупки только в магазинах, основным видом деятельности которых является продажа продуктов питания, товаров ветеринарии, аптечных товаров, оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, причем их торговая площадь должна быть меньше 1500 кв. метров.

Люди без иммунитета также не смогут посещать салоны красоты, заведения общественного питания, места развлечений, мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе с участием не более 500 человек.

Как отметила на заседании министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сейчас цель властей – создать дополнительные возможности для получения необходимого документа. Власти запускают передвижной проект, с помощью него жители смогут получить «паспорт возможностей» в специальных автобусах. Также рассматривается возможность оказывать такую услугу в отделениях «Почты Литвы».

В Литве получить «паспорт возможностей» могут те жители, которые полностью вакцинированы против COVID-19. Кроме того, такой документ могут получить люди, которые переболели коронавирусом и это подтверждено тестом на антигены или ПЦР-тестом, а также дети до 16 лет.

Новые ограничения не будут применяться к жителям, которые сдали ПЦР-тест, в течение 48 часов. При этом сдавать анализ нужно в частной клинике за собственные деньги. Стоимость ПЦР-тестов составляет около 70 евро.

Как отметил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис, если человек не может вакцинироваться по медицинским противопоказаниям, он может проходить тестирование в мобильных пунктах. Сейчас «паспорт возможностей» действует два месяца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ