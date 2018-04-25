Домашняя работа по климату

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном докладе предложила до 2030 года снизить уровень загрязнения окружающей среды в Европе на 55%. Ранее целью были 40%.

Эти амбициозные цели поддержали Франция и Германия, а также значительная часть членов Европарламента, а члены Вышеградской группы во главе в Польшей подвергли критике. В правительстве Литвы такие цели обычно оценивались осторожно из-за возможной нагрузки на транспортный и сельскохозяйственный сектора экономики.

В то же время еврокомиссар по охране окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс считает, что Литва может направить на эти цели растущую помощь от ЕС.

«Литва должна будет пересмотреть свой план развития энергетики и изменений климата с учетом новой цели. У страны есть инструменты для этого – это дополнительное финансирование NextGenerationEU, новая финансовая перспектива и механизм Правильных преобразований», – отметил еврокомиссар BNS.

«В Литве, насколько мне известно, есть План ДНК экономики, но детального плана использования значительно возросших инвестиций ЕС нет, и, полагаю, это прекрасный способ выполнить домашнюю работу и связать новые цели с использованием этих средств», – подчеркнул В. Синкявичюс.

Для замедления смены климата страны Европы планируют снижать количество газов, вызывающих парниковый эффект. Для этого следует увеличить эффективность энергии, больше инвестировать в технологии забора и хранения диоксида углерода, электрификацию и альтернативы ископаемому топливу, ремонтировать дома, побуждать потребителей менять привычки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ