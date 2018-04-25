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TOP,Перекресток мнений

Печатанием денег проблем не решишь

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

В связи с тем, что государства, борющиеся с последствиями коронавируса, заимствуют беспрецедентные суммы, а центробанки в рекордные сроки печатают деньги, главный экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис предупреждает, что латание проблем дешевыми деньгами означает, что нет давления на государства в осуществлении структурных реформ, сообщает BNS. 

По словам Н. Мачюлиса, выступившего с сообщением на форуме Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ), в качестве примера того, к чему приводит откладывание структурных реформ “на потом”, можно привести Италию, ВВП которой на одного жителя по причине нереализованных структурных реформ, по существу, не вырос с 1999 года. 

«Одно негативное последствие печати и раздачи денег в таком контексте – отсутствие давления в реализации структурных реформ. Просто берем деньги, больше кредитуем и тратим и таким образом прикрываем проблемы купюрами», – сказал Н. Мачюлис.

«Но проблемы рано или поздно вылезут – в форме инфляции, роста процентных ставок, и придется возвращаться к непопулярным решениям. Вытеснение структурных реформ на второй план является проблемой, которую хорошо иллюстрирует Италия», – считает он.

По словам экономиста, масштабы печатания денег в современном западном мире являются беспрецедентными. 

«Когда видишь, что все социально-экономические проблемы можешь решить, просто заимствуя, тогда не нужно оптимизировать государственные расходы, не нужно смотреть, как деньги проходят мимо, где нет баланса в налоговой системе. Просто взять в кредит под ноль процентов или даже под отрицательные, а если никто не одалживает – напечает Европейский центробанк», – сказал Н. Мачюлис.

«Это совершенно новая экономическая парадигма, ничего подобного в истории современной экономики не было, не было в развитых государствах», – добавил он. По его словам, большинство государств делают ложный вывод о том, что беспрецедентное печатание денег и заимствования не окажут негативных последствий. 

«Сейчас исходят из предпосылки, что это не будет проблемой. Напечатал деньги — инфляции избежал. Раздал деньги — инфляции нет. Но я считаю, что она будет, и будет в тех государствах, которые жмут на газ сильнее других и не ищут способы реализации структурных реформ», – предупредил Н. Мачюлис.

Нериюс Мачюлис, главный экономист банка Swedbank 

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