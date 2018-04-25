Новый вид на жительство

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литве приступили к выдаче вида на жительство нового образца, сообщило Министерство внутренних дел.

Новая форма документа была утверждена 25 октября 2017 года постановлением Европарламента и Евросовета, которое устанавливает единый формат разрешений на проживание для граждан третьих стран.

«Европейский союз движется к более единообразным и безопасным разрешениям. Безопасность документов остается приоритетом», – заявил заместитель главы МВД Таутвидас Тамулявичюс.

С 1 сентября 2020 года Центр выдачи удостоверяющих личность документов выдал 263178 разрешений на временное проживание и 70509 разрешений на постоянное проживание в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ