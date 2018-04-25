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TOP,Происшествия

Смерть в колодце

Фото pixabay.com

В Литве выросло количество трагических происшествий, связанных с колодцами, уличными туалетами и ямами, сообщает BNS.

Пожарные-спасатели вытащили из колодцев, резервуаров для воды, различных ям и уличных туалетов, а также подземных контейнеров 46 человек, 15 из них погибли. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год (тогда погибли 7 человек). Так, только за первую неделю сентября Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил о двух таких вызовах. В Кайшядорском районе, в Жасляй в пожарном резервуаре с водой обнаружили тело мужчины. Еще одно несчастье произошло в Лаздийском районе, в Сейрияй. Там мужчина упал в колодец и скончался. 

По словам начальника Вильнюсского пожарного управления Видаса Кяршявичюса, в Литве есть немало запущенных колодцев, которые поросли травой, они либо без крышек, либо их крышки потрескались. «Бывают случаи, когда люди падают в такие колодцы, не могут позвать на помощь и выбраться сами не в силах. В Каунасе был случай, когда в такой заброшенный колодец упал ребенок. Его искали несколько суток. Искала и Служба общественной безопасности, и полиция, пожарные. 12-летнего мальчика удалось найти. Он упал в резервуар для воды глубиной 4-5 м. К счастью, резервуар был пуст. Он был на территории города, у реки, давно не использовался, весь порос травой, принадлежал одной компании», – сказал В. Кяршявичюс. «За такими резервуарами должны присматривать компании, на чьих территориях они находятся. Владельцы должны позаботиться о том, чтобы они были закрыты, огорожены, чтобы в них было определенное количество воды. Если компания обанкротилась, за резервуаром никто не присматривает — жди беды. Обычно в таких резервуарах, которые нужны на случай пожара, нет даже лестницы, поэтому выбраться из них сложно. Сейчас в тех местах, где ситуация с водой хорошая, такие резервуары упраздняют, но в районах их осталось немало», – продолжил он. По словам В. Кяршявичюса, спасательные работы в колодцах – это сложное и рискованное дело, ведь в колодцах может накапливаться метан или сероводород, а в специальном оснащении спускаться в колодец сложно. 

Напомним, что в июле этого года в Нямянчине погибли трое работников ЗАО Vilniaus vandenys. Они отравились сероводородом, скопившимся в трубах. Один мужчина спустился вниз и потерял сознание, другие погибли, поскольку бросились ему на помощь. Тогда пострадал и один из пожарных-спасателей, он был доставлен в больницу. В. Кяршявичюс просит жителей не ходить по заброшенным территориям, всегда брать с собой мобильный телефон, чтобы можно было информировать о беде. «Хорошо, если место, где произошло несчастье, быстро находят, а ведь иногда годами не могут найти людей, которые попадают в такие колодцы или резервуары в удаленных местах», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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