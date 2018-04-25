Возможность введения госэкзамена по польскому языку

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Литва обсудит возможность введения государственного экзамена по польскому языку как родному и признание результатов и данного, и школьного экзаменов при поступлении в университеты страны.

Это предусматривает декларация об образовании национальных меньшинств обеих стран, которую подписали министры образования Польши и Литвы Дарюш Пионтовский и Альгирдас Монкявичюс.

В ней указано, что такую возможность Литва должна рассмотреть до 2022 года.

В настоящее время можно сдавать только школьный экзамен по польскому языку.

В планах – намечающийся анализ достижений учащихся школ национальных меньшинств и ежегодные презентации результатов национальным общинам, обеспечение «системной помощи» литовским школам в Польше и польским – в Литве, поддержка стажировок педагогов и повышения квалификации в своих странах, а также обеспечение учащимся из национальных меньшинств посещения кружков на родном языке.

Значительная часть плана посвящена учебникам на родных языках национальных меньшинств, адаптации учебных программ. Предполагается, что до 2022 года будет инициирована «централизованная и системная» деятельность по подготовке и изданию учебников по польскому языку как родному и дополнительных материалов. Также будет создана комиссия, которая оценит необходимость обновления уже имеющихся учебников. В планах – привлечение экспертов из Польши к созданию учебников польского языка, и Польша аналогично будет привлекать экспертов из Литвы.

Польша обязуется продолжать финансирование издания литовских учебников, а также оценить «правовые и финансовые» возможности подключения представителей нацменьшинств к образовательным платформам страны родного языка.

Литва обязуется создать комиссию по образованию нацменьшинств и поручить ей наблюдение за претворением в жизнь декларации.

Намечается каждые два года проводить то в Польше, то в Литве конференцию по проблемам образования национальных меньшинств.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ