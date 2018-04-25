Оплата больничного: вновь изменения

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Правительство Литвы одобрило выплаты по больничным, которые выдают в случае присмотра за младшими школьниками и детсадовцами, если им назначают изоляцию или школа/детский сад работают удаленно, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда.

Такие выплаты будут гарантированы родителям детей до 8 лет, учеников 1-4 классов и детей-инвалидов до 21 года, учащихся в специальных учебных заведениях. «Мы предлагаем выплаты с учетом сложившейся ситуации с COVID-19, поскольку больным и контактировавшим с больными назначается изоляция, а дети не могут оставаться дома одни. Родители, получая пособие по болезни, смогут оставаться дома с ребенком и наблюдать за его самочувствием, помогать ему в учебе. Мы хотим отметить, что во время изоляции ребенок может быть здоров, но родители должны обеспечить ему безопасность и гарантировать соблюдение изоляции – не посещать массовые мероприятия, не общаться с другими людьми и т.д.», — сказал глава Министерства социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Эти выплаты могут получить родители, либо опекуны ребенка, либо работающие дедушка или бабушка.

Это решение должен утвердить парламент. По ранее действовавшему порядку родители получали деньги, только если ребенок болен.

Основные изменения: деньги будут платить родителям, если ребенку назначена изоляция по решению Национального центра общественного здоровья. Размер выплаты — 65,94% зарплаты «на бумаге», если в школе или детском саду объявлен режим ограничения инфекции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ