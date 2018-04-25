Доминик Миллер приглашает всех на «Абсент»!

Рады сообщить, что 1 марта в Вильнюсе после долгого перерыва с единственным концертом со своей звездной группой выступит гений гитары, замечательный композитор, соавтор и правая рука Стинга — Доминик Миллер со своей новой программой «Абсент»!

Музыканты, с которыми Доминик Миллер прибывает в Вильнюс, – впечатляют. Это помимо Д. Миллера (гитара, вокал) нынешний басист Стинга Николас Фишман, Майк Линдап, Стинговский и сессионный перкуссионист из Марокко Рани Крия и уникальный французский исполнитель на бандонеоне Сантьяго Ариас. Также будут тайные гости для исполнения некоторых хитов Стинга, но это группа пока держит в секрете даже от организаторов!

Для тех, кто по случайности не знаком с личностью и творчеством Доминика Миллера, немного информации о нем:

«Как гитарист я наиболее известен в связи с именем Стинга. Начиная с 1990 года мы записали с ним 10 альбомов, дали более 2000 гастрольных концертов, и эта наша работа продолжается и сейчас. Мы написали с ним множество песен. Самая известная из них, пожалуй, «Shape of My Heart». Меня часто спрашивают: «Не надоело ли вам быть Домиником Миллером — гитаристом Стинга?» Я отвечаю «нет», потому что те 29 лет, которые я с ним работаю, стали определяющими в моей карьере, которой я очень горжусь. Мне еще не доводилось встречать другого артиста, чей талант настолько соответствовал бы популярности, которой он достиг. Его путь — это и мой путь, и я очень горд тем, что в достижениях Стинга есть частичка моей работы.

За то время, когда я не работал со Стингом, я записал более 200 альбомов с другими музыкантами, и горжусь тем, что работал с ними (смотрите дискографию). Работа с Филом Коллинзом и «The Pretenders» в конце 80-х открыла мне двери в коллектив Стинга и к другим музыкантам. Но что более важно, эта работа в качестве сессионного музыканта позволила мне стать более уверенным профессионалом. С Филом Коллинзом я научился играть просто, или играть именно так, как нужно в той или иной конкретной песне. Песня «Another Day in Paradise», долгое время занимавшая первые места в хит-парадах мира, — хорошее подтверждение этих слов.

Во время перерывов в работе со Стингом и другими музыкантами я занимаюсь сольной карьерой. Я записал 8 альбомов инструментальной музыки и время от времени отправляюсь в небольшие гастрольные поездки. К инструментальным композициям я отношусь так же, как к песням. Может быть, это происходит отчасти потому, что мне чаще приходится работать с певцами и авторами песен. Мне очень приятно, что людям нравятся эти альбомы, иначе у меня не было бы стимула продолжать их записывать. Записывание собственных композиций и выступление с ними на концертах вместе с моими друзьями — это для меня и награда, и отдых от работы с другими артистами.

Когда я не работаю со Стингом, другими музыкантами и не занимаюсь самостоятельным творчеством, я — просто муж и отец шести детей. Может быть, с этими ролями я справляюсь гораздо хуже, чем с ролью музыканта, но своими достижениями в этой сфере я горжусь гораздо больше, чем всем тем, о чем говорил выше».

Невероятная романтика, гениальность исполнения, харизма, удивительная теплота и душевность — эти и многие другие восторженные слова можно сказать в адрес этого уникального музыканта, гитариста и композитора.

Билеты на единственный концерт Доминика Миллера и его группы продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Концерт состоится 1 марта в 19.00 в Вильнюсе, на сцене «Вайдилос Театрас» (ул. Якшто 9).

Любая информация о концерте, предложениях о сотрудничестве и заказе билетов по телефонам: +370 671 76502, +370 618 01331