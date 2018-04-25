Дональд Трамп ввел режим ЧП на территории всех 50 штатов Америки

Фото Facebook/The White House

Впервые в истории президент США объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса во всех пятидесяти штатах, что позволит федеральным властям выделить до $50 млрд на ликвидацию последствий кризиса.

Об этом сообщил в воскресенье, 12 апреля, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на своей странице в социальной сети Twitter.

Данный шаг предполагает федеральное финансирование местных органов власти, а также ряда некоммерческих организаций. Он также призван помочь правительствам штатов координировать свои действия с федеральными структурами – такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус армии.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда (Stafford Act), который позволяет выделить на ликвидацию последствий средства из фонда Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, разъясняет агентство Reuters.

В 2000 году президент Билл Клинтон ввел режим ЧС в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси – в связи с эпидемией переносимой комарами лихорадки Западного Нила.

К воскресенью жертвами коронавируса COVID-19 стали 20600 жителей США, и супердержава, таким образом, стала лидером печального рейтинга, обойдя Италию по количеству летальных исходов.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 12 апреля на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Всего в США подтверждены 529900 случаев заражения коронавирусом – по этому показателю США также на первом месте, значительно опережая следующую за ними Испания (163000).

В Нью-Йорке, самом пострадавшем штате, количество умерших увеличилось за минувшие сутки на 783, доведя общее число жертв до 8600.

Губернатор штата Эндрю Куомо сообщил на состоявшейся в минувшую субботу пресс-конференции, что в последние дни количество умерших за сутки стабилизировалось, достигнув так называемого плато.

Накануне режим чрезвычайной ситуации впервые в истории США был распространен на все штаты. Напомним, что количество заболевших в мире составляет на сегодня более 1,7 миллиона человек, умерли 108900, выздоровели – 404800.