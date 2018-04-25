Дорогу молодым

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Сейм Литвы поддержал предложение разрешить лицам старше 21 года баллотироваться в парламент. Кандидату необходимо постоянно проживать в Литве. Также он не должен быть связан присягой или клятвой с иностранным государством.

«У нынешнего Сейма есть возможность приоткрыть для молодежи дверь в настоящую национальную политику. Они будут полностью открыты Сеймом следующего созыва, поскольку можно будет во второй раз проголосовать за поправку к статье Конституции только после соблюдения установленного термина. Молодые люди с 21 года смогут участвовать в выборах уже с 2024 года», – сказала глава фракции и председатель партии Движение либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, идея возникла после консультаций с молодежными организациями. В. Чмилите-Нильсен заметила, что в настоящее время в Литве действуют три разных возрастных ограничения для участия в парламентских, муниципальных выборах и выборах в Еврокомиссию. При этом в большинстве стран ЕС можно подать заявление по достижении совершеннолетия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ