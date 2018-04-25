ВВП Литвы за 2-ой квартал будет лучше благодаря внутреннему спросу

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Из-за коронавирусного кризиса второй квартал будет самым для литовской экономики в этом году, однако он будет лучше, чем считалось раньше, убеждены экономисты. По их словам, позитивно настраивает восстановление внутреннего потребления, розничной торговли.

По мнению экономистов, к которым агентство BNS обратилось за комментариями, спад валового внутренного продукта (ВВП) во втором квартале должен быть меньше 10%.

«Если смотреть с точки зрения статистики, то второй квартал будет самым плохим, но реально спад ВВП будет намного меньше, чем считалось сначала», — сказал BNS экономист компании SME Finance Александр Изгородин.

«Внутренний рынок будет главным фактором, который может тянуть результаты ВВП вверх, и стабилизация на внутреннем рынке пришла намного быстрее, чем все ожидали», — добавил он.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас также согласен с тем, что экономические прогнозы должны быть оптимистичнее. По его словам, Литва выделяется в контексте всего Евросоюза (ЕС) и в мировом контексте особенно хорошими результатами розничной торговли.

«Главным двигателем остается розничная торговля, которая удивила всех экономистов, даже тех, кто делал более оптимистичные прогнозы», — сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, хороший результат обусловлен опытом кризиса 2009 года и тем, что страна довольно быстро справилась с кризисом здравоохранения.

«Тогда в 2009 году преобладал нарратив, что у нас нет никаких резервов, придется затягивать пояса, помощи от государства не будет, а теперь было наоборот. Другое, что придется снижать зарплаты, чтобы повысить международную конкурентоспособность, а на этот раз у нас этого не было. Кроме того, в этот раз мы меньше обвиняли друг друга в кризисе, потому что источник кризиса был внешний», — сказал Ж. Маурицас.

В конце апреля экономисты прогнозировали BNS, что во втором квартале спад экономики страны может составить 10-21% по сравнению с таким же периодом прошлого года.