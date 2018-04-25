Пляж раздора

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

На прошлой неделе в самом центре литовской столицы – на площади Лукишкю открылся искусственный пляж Open Beach – с песком, лежаками, зонтами, площадкой для пляжного волейбола, раздевалкой, в общем со всей пляжной атрибутикой. Правда, без моря, но зато с видами на него – здесь же установлен экран, где транслируют виды Балтийского моря.

По задумке организаторов проекта – Вильнюсского городского самоуправления – пляж оборудован для тех, кто не может поехать за границу или не хочет толпиться на взморье. Жители Вильнюса и гости города смогут не только отдохнуть после работы, позагорать или почитать книгу, но и посмотреть программу фильмов, сериалов и образовательных программ на большом экране, установленном партнером проекта Telia. Это ответ Вильнюса на ограничения, созданные карантином.

«Всевозможные ограничения создают новые возможности, – считает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. – После того как были закрыты границы, появилась возможность отдыхать в Вильнюсе и заново открыть для себя город. А то, что пляж открылся на площади Лукишкю, напоминает нам большую радость празднования свободы. Наполненный жизнью искусственный пляж – это заявление Вильнюса о том, что свобода одержала победу».

Пляж Open Beach спроектировала и оборудовала муниципальная компания Grinda. На 1660 кв. метрах площади было использовано 300 кубометров песка. Пляж будет действовать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы Telia TV, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.

Но идея обрадовала не всех. Не успел пляж открыться, как он оказался в центре повышенного внимания и дискуссий, став в буквальном смысле яблоком раздора, вызвав противоречивые оценки не только правящих, но и оппозиции.

Правящие возмущены

В качестве реакции на решение вильнюсских властей оборудовать на площади Лукишкю временный пляж лидер правящего Союза крестьян и «зеленых» Рамунас Карбаускис и другие представители фракции, а также лидер социал-трудовиков Гядиминас Киркилас с коллегами зарегистрировали проект закона.

Р. Карбаускис назвал оборудование пляжа осквернением площади и обещал, что проект закона в отношении площади Лукишкю в Вильнюсе будет рассмотрен в срочном порядке и принят еще во время этой сессии, поэтому пляжа, оборудованного мэрией на площади, не останется.

«В любом случае судьба пляжа ясна, он должен быть ликвидирован», – сказал лидер правящих. Он также добавил, что власти Вильнюса, оборудовав пляж на этой площади, нарушили «все возможные принципы уважения к истории».

«На этой площади были казнены участники восстания, и вообще многое, что здесь происходило, не допускает аттракции, устроенной Вильнюсским самоуправлением», – отметил Р. Карбаускис.

Согласно зарегистрированному проекту, «следует помнить о погибших борцах за независимость Литвы и уважать мемориалы в их память».

В проекте говорится, что «нынешнее состояние площади и способ управления ею не соответствуют историческому и урбанистическому значению, а также создает угрозу стереть историческую память народа».

В проекте говорится, что использование площади Лукишкю «должно отвечать ее мемориальному статусу, обеспечивать серьезность и должное уважение к памяти борцов за независимость Литвы и казненных в 1863–1864 годах».

Также предлагается закрепить, что использование площади в рекреационных целях «не может затмевать ее мемориальной функции».

Госкомиссия по культурному наследию также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением.

В понедельник Сейм Литвы принял закон, в котором закрепляется, что площадь Лукишкю является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, преследующий всадник, изображен на гербе Литвы).

Согласно закону, мемориальные акценты площади должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших в этой борьбе, увековечивать место казни участников восстания 1863–1864 годов и память о них.

В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали.

В последний момент была одобрена поправка группы депутатов о том, что основным акцентом репрезентативной площади должен быть монумент, изображающий Витиса, с мемориалом погибших за свободу Литвы.

Три урока мэра Вильнюса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает, что вынес из ситуации с пляжем на площади Лукишкю три урока: «… Я в отпуске, поэтому о трансформации площади напишу не как мэр, а как рядовой человек. Люди хотят радоваться, хотят не только знать, но и почувствовать, что им есть чем гордиться, чем дорожить. Несколько лет назад я говорил, что лучшим памятником свободе на Лукишкской площади были бы собирающиеся там счастливые и свободные люди. Сегодня мы снова можем видеть это. (…) Нацисты, у которых неподалеку был штаб, исчезли с нашей земли. Советская власть продержалась дольше, ее тоже прогнали, она гниет за пределами страны. А мы – победители – здесь и гордимся нашим государством, нашей столицей Вильнюсом. Могу представить себе, как Ленин в мавзолее в гробу переворачивается», – написал Р. Шимашюс.

Второй урок, по словам мэра, крупные литовские партии – это «идейные импотенты». «Восстановление после пандемии? Укрепление системы здравоохранения? Модернизация системы образования для воспитания свободных и творческих личностей? и т.д. Нет – это не заботит «крестьян» и оппозицию. Их заботит одно – не дать людям радоваться и гордиться тем, что Литва и ее свобода победили».

Третий урок – «наша правящая элита заседает в городе, но ничего не знает о его истории и урбанистике вообще». «Снова звучит аргумент, что Лукишкская площадь — это место трагических событий, поэтому здесь нет места празднику. Но забывают, что на центральных площадях всегда проходило все: ярмарки, праздники, экзекуции, манифестации – все, что связано с собранием людей», – считает Р. Шимашюс.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt