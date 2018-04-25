Свеча памяти

Фото пресс-службы Посольства РФ.

Исполнилось 79 лет с начала Великой Отечественной войны. В связи с этим 22 июня в Литве прошли памятные мероприятия с участием ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, сотрудников российской дипмиссии, представителей общественных организаций.

Уже не первый год 22 июня в Литве начинается с акции «Зажги свечу памяти», организатором которой выступает Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты». В четыре часа утра в Вильнюсе у воинского мемориала на Антакальнисском кладбище зажигают свечи в память о погибших. В церемонии приняли участие работники посольства России в Литве. Вместе с представителями организаций ветеранов и соотечественников они возложили цветы на могилы героев-освободителей.

Ранним утром 22 июня, в День памяти и скорби, представители посольства также почтили память погибших на воинских мемориалах в Каунасе, Панявежисе, Мариямполе и других городах.

Посол Российской Федерации Александр Удальцов вместе с председателем организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, проживающих в Литве, Юлюсом Декснисом и руководителем ассоциации «Забытые солдаты» Виктором Орловым возложили цветы к захоронениям советских воинов в Вилкавишкском районе. Памятные мероприятия включали посещение захоронений и в городе Кудиркос Науместис. Именно в этом месте 79 лет назад советские пограничники первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков.

В память об этих событиях прямо у границы с Россией установлен мемориальный камень в честь неизвестного пограничника, убитого в тот день в 4 часа утра. Был возложен венок к памятнику в центре города, установленному на месте здания штаба советской погранкомендатуры, взорванного немецкими диверсантами в ночь на 22 июня 1941 г., где в это время находились командиры пограничных застав. В Вилкавишкисе А.Удальцов побывал на захоронении советских воинов, освободивших город в 1944 г. Здесь похоронены более 2600 солдат и офицеров 33-й армии и находятся могилы Героев Советского Союза: капитана И.Асеева, гвардии капитана И.Каратаева, лейтенанта И.Кислухина, младшего лейтенанта Н.Серова, гвардии подполковника В.Трушина, лейтенанта И.Шкатова, гвардии капитана А.Дмитриева.

В ходе дружеской встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей посол России вручил 16 из них учрежденную президентом РФ Владимиром Путиным юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Состоялся живой разговор о событиях военных лет, подтвердивший большой интерес соотечественников к позиции России по ключевым аспектам, изложенным в статье главы Российского государства.

Информация «ЛК»