Экзамен по литовскому языку: «шоковая терапия» для выпускников школ нацменьшинств

Фото из личного альбома

Недовольство сообщества национальных меньшинств вызвало принятие решения о введении с 2013 года единого экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку для выпускников литовских школ и школ национальных меньшинств.

Новая редакция 38 статьи закона предусматривает общую организацию проверки уровня знаний для учеников с различным языком обучения с соблюдением принципа равноправия. Введение единого экзамена – это сочинение-размышление (две темы на выбор) и литературное сочинение (две темы на выбор) с объемом не менее 500 слов – необдуманное и поспешное решение: к сочинениям выпускников русских и польских школ предъявили такие же требования, как и к сочинениям литовских учащихся, которые писали их на своем родном языке, на котором они говорили и думали с рождения.

Никакие квоты на количество ошибок в сочинении не могут служить компенсацией за такую экзаменационную «шоковую терапию». Это подтвердили и результаты госэкзамена: в 2012 году госэкзамен по литовскому языку (это тест, работа с текстом, статьи или письма) в русских школах не сдали 6,5% выпускников. В 2013 году после введения единого экзамена его не сдали 11,17%, в 2019 году — 23,3%. В итоге эти 23,3% выпускников, не сдавших госэкзамен, сдали литовский язык как обязательный школьный и получили документ об окончании школы. Вот только теперь они не смогут поступать в литовские вузы на бюджетной основе. То есть введение единого госэкзамена ограничило доступ к бесплатному получению высшего образования ребятам из школ нацменьшинств. А разве это не является дискриминацией? Видимо, Литве не нужны образованные молодые представители нацменьшинств. Поэтому каждый год увеличивается отток молодежи из Литвы. И хотя уезжают не только выпускники русских школ, число желающих поступать в российские вузы увеличивается с каждым годом.

Знание государственного языка никто не оспаривает. Мы живем в Литве и должны хорошо владеть литовским языком. Но мы постоянно задаем вопрос в Министерстве образования: что сделано для улучшения качества преподавания литовского языка в школах национальных меньшинств? Да, выпускаются учебные пособия для начальной школы и 5-8 классов, увеличено число уроков в начальной школе и в 11-12 классах. Школам рекомендовано с первого класса работать по учебникам литовского языка для литовских школ. Для того чтобы усилить преподавание литовского языка в школе, необходимо укрепить учебную и материальную базу школы, но ведь у нас просто критическая ситуация с учебниками по литовскому языку! Учебники, по которым учатся в литовской школе, нам не подходят – их надо адаптировать для русской школы.

Но готовы ли наши ребята к такой реформе и к чему она приведет?

В 2009-2011 годах по заказу Министерства образования преподаватели Каунасского и Вильнюсского университетов работали над исследованием об изучении литовского языка в школах нацменьшинств. Руководитель группы экспертов – доктор социологии профессор Гядиминас Меркис пришел к выводу, что поспешное введение государственного экзамена по литовскому языку не совсем корректно по отношению к нацменьшинствам, являясь в какой-то мере дискриминационным. Но с мнением эксперта не посчитались. Педагоги и родители русских школ единогласно считают такое решение политизированным и поспешным, педагогически не обдуманным и не обоснованным. Это подтверждают и результаты государственного экзамена. И это вызывает особую озабоченность у русской общины.

Мы считаем дискриминационным единый экзамен по литовскому языку за курс средней школы, об этом я говорила в ноябре 2019 года в Женеве, на 12-й сессии Форума национальных меньшинств Совета по правам человека ООН. За последние два года Министерство образования совместно с Департаментом национальных меньшинств при правительстве ЛР проводили открытые дискуссии по проблемам преподавания литовского и родных языков (русский, польский…) в школах национальных меньшинств. Осенью 2018 года в Академии просвещения на конференции обсуждались результаты экзамена по литовскому языку, был представлен детальный анализ, и прозвучали выводы. Основной вывод – поспешное введение единого экзамена.

В прошлую пятницу, 26 июня, прошла онлайн-конференция «Преподавание литовского и родных языков в школах национальных меньшинств». Организаторы – Министерство образования, науки и спорта, Национальное агентство просвещения и Департамент национальных меньшинств при правительстве ЛР. Цель данного форума – обсуждение и анализ результатов достижений по литовскому и родным языкам.

Участники форума – учителя литовского, русского и польского языков, представители отделов образования самоуправлений, администрация школ национальных меньшинств, руководители ассоциаций учителей школ национальных меньшинств. В конференции участвовали 72 человека, модератор – советник министра д-р Барбара Станкевич.

Основное внимание было уделено результатам государственного экзамена по литовскому языку. Представитель Национального агентства просвещения д-р Гитана Нотримайте — Музикявичене в своем выступлении проанализировала результаты экзамена с 2013 по 2019 годы, показала сравнительные диаграммы результатов экзамена литовскими школьниками и выпускниками русских и польских школ, назвала основные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники школ национальных меньшинств, проанализировала основные трудности. Был сделан вывод – единые критерии оценивания для выпускников школ национальных меньшинств преждевременны. Но очень мало было сказано о самой форме экзамена – сочинении. По словам советника министра Б. Станкевич, школы национальных меньшинств получат презентацию выступления Г. Нотримайте-Музикявичене.

Острой была дискуссия, в которой выступили учителя-литуанисты и полонисты, руководители учительских ассоциаций национальных меньшинств, представители самоуправлений и администраций школ национальных меньшинств. Учителя литовского языка говорили о перегруженности программ, об отсутствии качественных методических пособий. Единый экзамен и единые критерии оценивания, по их мнению, – это дискриминация. О том, что единый экзамен дает зеленый свет учебе за границей, так как результаты лишают возможности учиться бесплатно в Литве, говорили и руководители школ, и представители общественности. Результаты экзамена показывают, что надо менять не только критерии оценивания, но и саму форму экзамена.

В принципе такие форумы очень важны и актуальны. Можно сделать вывод, что министерство озабочено данной проблемой. Но что дальше? К сожалению, после конференции 2018 года изменений не произошло. Надо, чтобы такие форумы проходили ежегодно и принимались определенные решения для улучшения ситуации с литовским языком в школах национальных меньшинств. И чтобы эти решения были согласованы со школьными сообществами!

К концу июля – началу августа будут известны результаты экзамена (29 июня – дата проведения экзамена). Чего ждать в этом году? Может быть, пора прекратить экспериментировать над нашими детьми и прислушаться к мнению учителей, представителей общественности! Мы к этому призываем на протяжении многих лет.

Элла КАНАЙТЕ, председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы