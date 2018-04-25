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Общество,Политика

Посол Литвы в России: Нужно стараться понять друг друга

Фото facebook

Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Для дипломата, официального представителя Литвы, говорить какие-то слова о статье президента страны, в которой ты находишься, очень трудно. Конечно, политики делают заявления — это их роль.  Дипломаты тоже делают. Но вообще об истории, которая охватывает такой сложный период Второй мировой войны, период огромных жертв с обеих сторон, множества фактов несправедливости, раздела Европы, – говорить очень трудно. Поэтому я считаю: пусть историей занимаются историки», — отметил Э.Баярунас.

Посол подчеркнул, что лично читал эту статью, как и многие его соотечественники. «Люди читают и смотрят сквозь призму своего понимания. Они не являются нейтральной стороной. Вот литовцы, у которых половина семьи была вывезена в Сибирь, другая – была расстреляна, как они могут смотреть на утверждение о свободном волеизъявлении литовского народа стать частью СССР? Здесь я руководствуюсь догмой: не надо ворошить эти проблемы, особенно те, которые затрагивают судьбы других народов, жертв с обеих сторон», — сказал Э.Баярунас.

Вместе с тем дипломат обратил внимание на другие выдержки из статьи Путина, которые он посчитал позитивными. «Есть одно хорошее место в статье президента, которое я подметил, – об архивах. И буду поднимать этот вопрос как посол, чтобы российские архивы были открыты. Дайте историкам с обеих сторон посмотреть на эти архивы – пускай они разбираются», — сказал он.

Э.Баярунас подчеркнул, что «Литва и Россия смотрят на разные исторические события по-разному». «Но это нормально, когда есть исторические разногласия. Когда затрагиваются темы, на которые мы имеем  разные взгляды, не следует делать из этого проблему. И так много несправедливости. Нужно стараться понять друг друга. Нас, литовцев, обвиняют, что мы не понимаем, что СССР потерял огромное число людей – многие погибли или исчезли, но кто поймет литовцев, которые были сосланы в Сибирь или расстреляны? 

Давайте начнем с человеческого, без геополитики – кто жестче скажет. Начнем с того, что мы соседи, которые живут в каком-то географическом пространстве. Давайте будем понимать друг друга. Мы все равно не убежим друг от друга. Да, будем здесь жить. Большой сосед Литвы — Россия. Мы имеем свое место здесь в истории, в географии. Давайте как-то искать не то, что нас разделяет, а что нас объединяет, — какие-то исторические моменты, культура, светлые страницы нашего прошлого», — заключил посол.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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