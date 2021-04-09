Дорожают дешевые продукты

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

По сравнению с февралем этого года в марте средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы немного подорожала – до 54,99 евро, сообщает портал Pricer.lt.

Повышение цены составило 0,72 евро (1,3 процента). По сравнению с мартом прошлого года средняя корзина самых дешевых продуктов оказалась на 4,23 евро (7,1 процента) дешевле. Практически все сети перед праздниками повысили цены на самые дешевые товары, поскольку считают, что покупатели обращают на такие товары меньше внимания.

По данным портала, после повышения цены корзины на 0,85 евро сеть Maxima остается на первом месте в рейтинге самых дешевых продовольственных корзин. На втором месте Norfa, где корзина подорожала на 0,53 евро. На третьем – IKI, где продовольственная корзина стала дороже на 0,76 евро. Четвертое место занимает Lidl (+0,25 евро), на пятом – Rimi (+1,08 евро), на шестом – E-Rimi (+2,11 евро). Barbora, несмотря на понижение цены корзины на 0,53 евро, остается на последнем месте.

Больше всего подорожали чай, черный хлеб, подсолнечное масло. Более всего подешевели овсянка и томатный сок. Что касается мяса, то цены на свинину демонстрирует небольшой рост, но это пока не слишком ощутимо, потому что в прошлом году был пик подорожания. Цены на курицу растут и достигли прошлогоднего уровня – и в Литве, и в Польше. Цены на сливочное масло на 12 процентов дороже, чем в прошлом году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ