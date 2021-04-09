Планы на массовую вакцинацию

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Канцлер правительства Литвы Гедре Бальчитите заявила, что массовую вакцинацию от COVID-19 планируется начать до 1 июня.

«Ход вакцинации очень зависит от поставок вакцин, поэтому мы надеемся, что до 1 июня начнется массовая вакцинация, однако сказать точно, что это произойдет 1 июня, не могу», – заявила Г. Бальчитите на пресс-конференции.

По ее словам, в ходе вакцинации «придется договориться с 1,5 млн жителей, следует сделать около 3 млн прививок».

«Люди должны знать, когда, какой вакциной будут прививаться, в каком пункте, смогут ли прибыть. В данном случае использование информационных технологий и связи в этом процессе очень важно. Их надежность, способность успешно работать является основополагающими», – сказала канцлер.

Правительство намерено на ближайшем заседании принять решения, связанные с дальнейшим порядком организации этого процесса с учетом того, «что некоторые люди, скорее всего, не имеют возможностей или способностей пользоваться информационными технологиями».

Канцлер не могла ответить на вопрос, будет использоваться для массовой вакцинации централизованная система или в каждом самоуправлении они будет своя.

По этому вопросу была создана рабочая группа, и, по словам канцлера, «правительство оценит результаты работы этой группы».

Канцлер подчеркнула, что подготовка к массовой вакцинации идет уже не первый месяц, для этого адаптируется электронная система здравоохранения e.sveikata.

«Важно убедиться, что он (процесс вакцинации. – BNS) будет организован как можно более успешно», – сказала Г. Бальчитите.

По ее словам, готовность самоуправлений к массовым прививкам различна, об этом свидетельствуют и нынешние темпы вакцинации.

Тем не менее Литва вошла в десятку стран Европейского союза по количеству вакцинированных от COVID-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В настоящее время больше всего получивших первую дозу вакцины среди населения старше 18 лет – на Мальте (25,5% населения). На втором месте – Венгрия с 23,7%, третья – Финляндия (18,8%) и на четвертом месте – Эстония с 18,1% вакцинированных. Литва находится на девятом месте – у нас 13,7% получили вакцины. В соседней Латвии показатель почти в два раза меньше – 6,7%.

По показателю полной вакцинации самый высокий процент тоже на Мальте – 10,9%, второе место – Венгрия с 8,6%, третье – Дания с 7,9%.

В странах Балтии полностью вакцинацию прошли: Литва – 5,7% взрослого населения, Эстония – 5,9%, Латвия – всего 1,4%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ